Alla scoperta degli Antytila, la band ucraina che si è esibita a Sanremo 2023

Il grande pubblico l’ha conosciuta sabato sera, poco prima dell’annuncio del vincitore del Festival di Sanremo, ma in Ucraina Antytila hanno già una solida carriera, da quasi 15 anni. Si tratta di una band che ha legato fortemente il suo nome all’impegno in prima linea contro l’invasore russo dal 2014, da quando cioè le forse di Mosca hanno invaso e poi annesso la Crimea dopo un referendum farsa.

“Fortezza Bakhmut” è il loro ultimo singolo, quello ascoltato a Sanremo ed è ovviamente dedicato alla città nell’Oblast di Donetsk centro dei combattimenti dopo l’annessione unilaterale dell’area russofona da parte di Mosca, ma recentemente hanno messo in cascina anche un primo posto in classifica. Hanno infatti realizzato insieme ad Ed Sheeran una versione bilingue di “2Step”, che il cantautore britannico ha realizzato anche con altri artisti. La versione in questione ha centrato infatti la vetta dell’airplay in Ucraina.

Si diceva dell’impegno in prima linea dei componenti della band. Volontari nell’esercito nel 2014 hanno fatto lo stesso pochi giorni prima dell’invasione dell’Ucraina nel 2022, unendosi alle forze di difesa territoriali. Proprio questa loro associazione con l’esercito costò alla band il no all’esibizione da remoto al grande concerto che venne organizzato lo scorso Marzo nel Regno Unito a sostegno della popolazione ucraina. Il loro appello includeva un messaggio proprio a Ed Sheeran ed è lì che è nato il remix del brano, quando l’artista britannico ha offerto loro la scena in risposta a quel rifiuto.

I profitti degli stream del video musicale sono stati donati a Music Saves UA, un progetto di raccolta fondi creato per fornire aiuti umanitari in Ucraina. Merita un ascolto anche il brano “Hello“. Curiosità: nel 2018 l’allora attore e futuro presidente Zelensky prese parte al video di un loro brano.

