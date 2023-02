Eurovision Song Contest 2023: altri 7 paesi hanno scelto il loro rappresentante

Non solo Sanremo 2023. Lo scorso fine settimana è andato in scena un super-saturday sul fronte delle scelte per l’Eurovision Song Contest 2023 con ben sette altre nazioni che hanno celebrato la finale nazionale con annessa scelta del rappresentante.

Malta ha concluso il lungo percorso del Malta Eurovision incoronando una band indie con una carriera decennale, ma senza reali successi discografici: si chiamano The Busker e canteranno “Dance (our own party)”, al termine di una selezione macchiata dalla squalifica del grande favorito Aidan, che ha presentato un brano già edito.

Farà molto discutere “Mama SC!”, la canzone dei Let3 che ha vinto a sorpresa la selezione nazionale croata. Band con quarant’anni di esperienza nota per i suoi live sopra le righe ed i testi politici e di protesta, porterà un brano che attacca alla loro maniera Putin e Lukashenko. In Romania, una finale senza nomi di rilievo del mainstream nazionale, ha incoronato il diciottenne ex X Factor Theodor Andrei col brano “D.G.T (On and off)”.

I Sudden Lights, altra band con esperienza decennale, hanno invece vinto la selezione lettone col brano “Aija”, riportando la lingua del loro paese in gara dopo quasi 20 anni. Sarà invece il cantautore e TikToker delle Isole Far Øer Reiley a rappresentare la Danimarca, col brano “Breaking mt heart”, dopo aver vinto il Dansk Melodi Grand Prix: è la prima volta per un artista dell’isola parzialmente autonoma parte del Regno danese. Alika, recente vincitrice della versione estone di Pop Idol, rappresenterà invece l’Estonia con “Bridges” dopo il trionfo nella selezione Eesti Laul. Infine, la selezione della Repubblica Ceca ha incoronato una girl band multinazionale, le Vesna con “My sister’s crown”, un brano in quattro lingue, quelle delle componenti della band.

Prima semifinale- Martedì 9 Maggio ore 21

Votano anche Germania, Francia, Italia

PRIMA METÀ

SECONDA METÀ

Azerbaigian

Finlandia

Israele- Noa Kirel – Unicorn (inglese)

Moldavia

Paesi Bassi- Mia Nicolai e Dion Cooper

Repubblica Ceca- Vesna –My sister’s crown (inglese, ceco, bulgaro, ucraino)

Svezia

Svizzera

Seconda semifinale- Giovedì 11 Maggio ore 21

Votano anche Ucraina, Spagna, Regno Unito

PRIMA METÀ

SECONDA METÀ

Albania- Albina & Familia Kelmendi – Duje (albanese)

Australia

Austria – Teya & Salena

Georgia- Iru Kechanovi

Lituania

San Marino

Polonia

Slovenia- Joker out – Carpe Diem (sloveno)

Finale- Sabato 13 Maggio ore 21

Paesi ammessi di diritto

Francia- La Zarra (francese)

Germania

Italia-Marco Mengoni (italiano)

Regno Unito

Spagna – Blanca Paloma – Eaea (spagnolo)

Ucraina – TVORCHI – Heart of steel (inglese)

