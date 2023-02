Le canzoni che non sentiremo all’Eurovision 2023: “Nochentera” di Vicco

Sound e look anni 80, Victoria Riba, in arte Vicco è stata una delle sorprese dell’ultimo Benidorm Fest, il concorso di selezione spagnolo che ha incoronato Blanca Paloma con la sua “Eaea” rappresentante spagnola sul palco di Liverpool.

“Nochentera” è arrivata terza ed è sicuramente un brano molto radiofonico, che dovrebbe finalmente far decollare la carriera di questa ventisettenne catalana che sin qui ha avuto come massimo picco l’aver aperto i concerti di Alejandro Sanz nel 2015. Con due album all’attivo, passati sostanzialmente inosservati, Vicco – ex studentessa di infermieristica – ha però una forte attività sui social ed in particolare come autrice di brani per altri artisti. In precedenza era uscito il singolo “Memoria de Pez“,

Per adesso, i numeri le stando dando ragione perchè “Nochentera” è la canzone più ascoltata sui social di tutte quelle del Benidorm Fest 2023, con oltre due milioni di streaming solo su YouTube.

