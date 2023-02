Top of the charts: Miley Cyrus padrona dei singoli, rispunta Pink

Dominio assoluto nei singoli per Miley Cyrus, fra gli album si affaccia Pink



Singoli:Nafije (remix) -Dj Geek Ft. Young Zerka, Dafina Zeqiri & Mc Kresha

Album:Muzikë me Qalldis’-Mc Kresha & Lyrical Son

Singoli: Flowers – Miley Cyrus

Album: Concerto di Capodanno – Wiener Philharmoniker / Franz Welser-Möst

Singoli: Flowers – Miley Cyrus (Fiandre)/Flowers – Miley Cyrus(Vallonia)/Face it alone- Queen (Germanofono)

Album: Als je voor me staat-Jaap Reesema(Fiandre) / Regarde moi – Pierre de Maere (Vallonia)

Singoli:Heavy metal love- twocolors

Album: Djetskije sny – muzyka dlja malyshjej i djetjej, kolybjelnyje muzyka, uspokaivaju- Djetskije sny zvjezda Academy

Singoli:Poslje shchje mu mislish- Dara Ekimova (nazionali)/ Flowers – Miley Cyrus (internazionali)

Album:TOP CONNECTION – Trap19 Connection feat. Kotenceto

Singoli: Flowers – Miley Cyrus

Album: Trustfall- Pink

Singoli: Bye bye – Noelle (nazionali)/Flowers – Miley Cyrus (internazionali)

Album: Karo Kacao-Leb I sol (nazionali)/Rush – Maneskin (internazionali)

Singoli: Flowers – Miley Cyrus

Album: Lange leve – Artigeardit

Singoli: Miss youm- Oliver Tree & Robin Schulz

Album: Sertolovo Toxic – Boulevard Depo

Singoli:Ylivoimainen- Kuumaa

Album:Vastustamaton- Ghettomasa

Singoli:Flowers – Miley Cyrus

Album: DNK-Aya Nakamura

Singoli: Komet- Udo Lindenberg & Apache 207

Album: Foregone- In flames

Singoli: Flowers – Miley Cyrus

Album: This is why – Paramore

Singoli: Tik Tak- Trannos (nazionali)/Flowers – Miley Cyrus (internazionali)

Album:Midnights- Taylor Swift

Singoli:Flowers – Miley Cyrus

Album: Sitting pretty- Academic

Singoli: Flowers – Miley Cyrus

Album:Vögguvísur- Hafdis Hudd

Singoli:Ein lach de’agot- Idan Raichel (nazionali) /Flowers – Miley Cyrus (internazionali)

Album:Osher- Osher Cohen

Singoli: Cenere- Lazza

Album: Sirio-Lazza

Singoli: Flowers – Miley Cyrus

Album:Sertolovo Toxic – Boulevard Depo

Singoli:Flowers – Miley Cyrus

Album: Apkabinti Prisiminimus- Jessika Shy

Singoli: Flowers – Miley Cyrus

Album: Sincérément- Hamza

Singoli:Flowers – Miley Cyrus

Album: Trustfall- Pink

Singoli: Count on you – Shaun Farrugia (nazionali) / Flowers – Miley Cyrus (internazionali)

Album: Trustfall- Pink

Singoli: Flowers – Miley Cyrus

Album:Sertolovo Toxic – Boulevard Depo

Singoli: Flowers – Miley Cyrus

Album: Heroes and villains- Metro Boomin

Singoli: Herinnering- Bløf ft Lil Kleine

Album: Als je voor me staat-Jaap Reesema

Singoli: To co masz Ty!- Dawid Podsiadło

Album:Zlote przeboje- Kabe & Miszel

Singoli: Flowers – Miley Cyrus

Album: The dark side of the moon- Pink Floyd

Singoli: Safir- Calin & Viktor Sheen

Album: Roadtrip-Calin & Viktor Sheen

Singoli: La nevedere – Andia (nazionali)/Flowers – Miley Cyrus (internazionali)

Album:Partypacz EP – Aerozen

Singoli:Creepin’- Metro Boomin &The Weeknd ft 21 Savage

Album:Sertolovo Toxic – Boulevard Depo

Radio: Importante- Marracash

Singoli: Automatti- Nucci (nazionali)/Flowers – Miley Cyrus (internazionali)

Album: – Natural Sounds for Sleep: Relaxing Tropical Rainforest – EP-Calm Sky

Singoli:Safir- Calin & Viktor Sheen

Album: Roadtrip-Calin & Viktor Sheen

Singoli: Malo malo – Nina Pušlar (nazionali) /Flowers – Miley Cyrus(internazionali)

Album:Trustfall- Pink

Singoli: Bzrp Music sessions n.53- Bizarrap & Shakira

Album: Donde quiero estar -Quevedo

Singoli:Du & jag – Einar

Album: Foregone- In flames

Singoli:Flowers – Miley Cyrus

Album: Schwyzerörgeliquartett Genderbüebu-Dakbarkeit

Singoli:Sne Yokken- Hande Unsal

Album: Bursa Bülbülü- Ata Demirer

Singoli:That’s good- Cheev

Album: Sertolovo Toxic – Boulevard Depo

Singoli:Flowers – Miley Cyrus

Album: Új törvény- Akos

Mi piace: Mi piace Caricamento...