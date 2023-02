Verso l’Eurovision 2023: Monika Linkyte per la Lituania, ecco anche il brano de La Zarra

Prosegue il percorso di avvicinamento all’Eurovision Song Contest, in programma il 9, 11 e 13 Maggio a Liverpool, alla M&S Bank Arena, col Regno Unito secondo lo scorso anno che organizza in nome e per conto della tv ucraina, vincitrice a Torino.

La Francia, che aveva selezionato internamente la canadese La Zarra (della quale avevamo parlato subito dopo la sua designazione) ha presentato ufficialmente il brano “Évidemment”, che la propone come una delle possibili protagoniste, soprattutto se la Francia si giocherà bene lo staging.

La lunga selezione lituana ha invece partorito un topolino, vale a dire “Stay”, che riporterà sul palco dell’Eurovision Monika Linkyte a sette anni dalla sua prima partecipazione, in quel caso in coppia con Vaidas Baumila. Non sarà facile per la cantautrice, che pure è un nome piuttosto importante in patria, superare lo scoglio di una seconda semifinale già piuttosto complessa. Di seguito, la situazione

Prima semifinale- Martedì 9 Maggio ore 21

Votano anche Germania, Francia, Italia

PRIMA METÀ

SECONDA METÀ

Azerbaigian

Finlandia

Israele- Noa Kirel – Unicorn (inglese)

Moldavia

Paesi Bassi- Mia Nicolai e Dion Cooper

Repubblica Ceca- Vesna –My sister’s crown (inglese, ceco, bulgaro, ucraino)

Svezia

Svizzera

Seconda semifinale- Giovedì 11 Maggio ore 21

Votano anche Ucraina, Spagna, Regno Unito

PRIMA METÀ

SECONDA METÀ

Albania- Albina & Familia Kelmendi – Duje (albanese)

Australia

Austria – Teya & Salena

Georgia- Iru Kechanovi

Lituania- Monika Linkyte – Stay (inglese)

San Marino

Polonia

Slovenia- Joker out – Carpe Diem (sloveno)

Finale- Sabato 13 Maggio ore 21

Paesi ammessi di diritto

Francia- La Zarra – Evidemment (francese)

Germania

Italia-Marco Mengoni (italiano)

Regno Unito

Spagna – Blanca Paloma – Eaea (spagnolo)

Ucraina – TVORCHI – Heart of steel (inglese)

