Musicultura 2023, via alle audizioni live. Tra i partecipanti Moà, Matteo Faustini e Melga

Partono venerdì 24 febbraio le audizioni live di Musicultura, come sempre al Teatro Lauro Rossi di Macerata, la prima fase dello storico festival della canzone popolare e d’autore, la cui fase finale si svolgerà come di consueto a giugno all’arena Sferisterio.

Saranno ben 56 gli artisti che vedremo sul palco del Teatro Lauro Rossi di Macerata, alcuni dei quali abbiamo già avuto modo di conoscerli o di intervistarli in passato. È il caso di Melga, artista di Massafra che abbiamo incontrato al PAX Festival della Pace e successivamente al MEI 2022.

Non dimentichiamoci inoltre dei Manitoba, in gara a X Factor nel 2020, come anche Protto che ha tentato la strada del talent Sky Original l’anno successivo, nella stessa edizione in cui abbiamo visto anche Mira. Abbiamo scoperto a X Factor anche Moà, al secolo Martina Maggi, artista orvietana che ha preso parte all’edizione 2019 senza dimenticare le partecipazioni ad All Together Now lo stesso anno e poi a Sanremo Giovani nel 2021.

Da tenere d’occhio anche la bolognese Nudha, che nell’ultimo periodo ha presentato diverse proposte musicali interessanti, L’ex Amici Zic, e il bresciano Matteo Faustini, che si è fatto conoscere dal pubblico grazie ad Area Sanremo e a Sanremo Giovani 2020, oltre alla finale di Una Voce per San Marino 2022.

L’elenco completo dei partecipanti

Le audizioni live si svolgeranno dal 24 febbraio al 5 marzo. Oltre ai 56 artisti in gara, saranno presenti alcuni ospiti tra cui John Vignola il 24 febbraio, Morgan il 27 febbraio, Fabrizio Bosso accompagnato da Julian Oliver Mazzariello il 28 febbraio, Elisa Ridolfi il 2 marzo, Margherita Vicario, già finalista di Musicultura, il 4 marzo. Di seguito l’elenco degli artisti selezionati:

AMarti Ferrara

Ferrara Battista Avezzano (Aquila)

Avezzano (Aquila) Beart Riccione (Rimini)

Riccione (Rimini) Caponetti Osimo (Ancona)

Osimo (Ancona) Carla Cocco Carbonia

Carbonia Caruccio Torino

Torino Cassio Livorno

Livorno Cecilia Pisa

Pisa Chiara Osso Roma

Roma Cristiana Verardo Lecce

Lecce Emilio Stella Pomezia (Roma)

Pomezia (Roma) Federico Baldi Bergamo

Bergamo Ferretti Mogliano (Macerata)

Mogliano (Macerata) Filbona Vittorio Veneto (Treviso)

Vittorio Veneto (Treviso) Folkantina Ancona

Ancona Frenesi Torino

Torino Furia Milano

Milano Glomarì Fidenza (Parma)

Fidenza (Parma) Helen Aria Aosta

Aosta Helle Bologna

Bologna Ilaria Argiolas Roma

Roma KAPUT Corato (Bari)

Corato (Bari) Lamante Schio (Vicenza)

Schio (Vicenza) Lei Acri (Cosenza)

Acri (Cosenza) Leyla El Abiri Genova

Genova Lilo Busto Arsizio (Varese)

Busto Arsizio (Varese) Lysa Vasto (Chieti)

Vasto (Chieti) Luca Fol Rimini

Rimini Luca Muscarella & AD1 Trapani

Trapani Luciano Nardozza Casalpusterlengo (Lodi)

Casalpusterlengo (Lodi) Lucio Matricardi Porto San Giorgio (Fermo)

Porto San Giorgio (Fermo) Luigi Friotto Fossacesia (Chieti)

Fossacesia (Chieti) Manitoba Firenze

Firenze Marsali Pescara

Pescara Massimiliano D’Ambrosio Roma

Roma Matteo Faustini Brescia

Brescia Melga Massafra (Taranto)

Massafra (Taranto) Michele Braganti San Giustino (Perugia)

San Giustino (Perugia) Mira Casapulla (Caserta)

Casapulla (Caserta) Moà Orvieto (Terni)

Orvieto (Terni) Mobili Trignani Arsita (Teramo)

Arsita (Teramo) Möly Monza

Monza Nervi Firenze

Firenze Nudha Bologna

Bologna otto x otto Verona

Verona PROTTO Torino

Torino PUPANOBU Reggio Emilia

Reggio Emilia Riccardo Morandini Bologna

Bologna Ro’Hara Gorizia

Gorizia Rosewood Terni

Terni Santamarea Palermo

Palermo Simone Matteuzzi Milano

Milano SOLO ALBERTO Palermo

Palermo Utah San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno)

San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) WUM Napoli

Napoli Zic Firenze

Ricordiamo che, da questi 56 artisti selezionati per le audizioni live, saranno poi selezionati i 16 finalisti da cui poi avremo gli 8 vincitori che accederanno alla fase finale du Musicultura all’Arena Sferisterio di Macerata.

Mi piace: Mi piace Caricamento...