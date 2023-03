“Des couleurs vives”, il nuovo singolo della francese Zaz

Meno gitana e più pop, la cantautrice francese Zaz torna in alta rotazione con “Des couleurs vives”, singolo che accompagna la versione deluxe del suo album “Isa”, uscito nel 2021 che è andato bene (disco d’oro) ma non benissimo rispetto alle sue altre produzioni, riscattandosi però con un tour europeo che l’ha vista toccare Germania, Regno Unito, Spagna, Svizzera, Belgio, Paesi Bassi, Lussemburgo, Ungheria, Bulgaria, Polonia e Repubblica Ceca.

Questa nuova versione dell’album comprende in effetti oltre a ben quattro inediti anche un dvd live registrato durante il tour. Gli altri inediti (tutti compresi nel “disco 2”, per chi ha la versione fisica) sono “Sans en avoir l’air“, “Animaux fragiles”, in cui duetta col cantautore Ycare ed una nuova versione della sua “Serendipia”.

E per lei, a consacrazione di una carriera che dal nulla (sono passati 13 anni dal lancio di “Je veux”) l’ha portata a diventare uno dei nomi di punta della musica francofona, anche l’ingaggio in una prossima commedia musicale che Thomas Langmann metterà in scena a Las Vegas nel 2025, in cui interpreterà Edith Piaf.

