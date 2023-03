Le canzoni che non sentiremo all’Eurovision 2023- “Alle Frauen in mir sind müde” dei Frida Gold

La speranza di vedere i Frida Gold all’Eurovision 2023 è purtroppo sfumata prima della finale di Ünser song für Liverpool. Un vero peccato perchè la band è fra i nomi prominenti del pop-rock tedesco da oltre quindici anni e la canzone che avevano portato in concorso, “Alle frauen in mir sind müde” (Tutte le donne in me sono stanche) è una delicata ballad sulle donne, i soprusi e le discriminazioni che subiscono quotidianamente.

La band di Bochum, oltre un milione di copie vendute in carriera, ha dovuto ritirarsi dalla finale di ieri sera per via del fatto che la cantante Alina Süggeler si è sentita male e non è riuscita a recuperare. La canzone però è bellissima e merita di essere ascoltata. Ve la proponiamo qui sotto.

Quanto ai Frida Gold, l’Eurovision sarebbe stato il loro trampolino di rilancio dopo qualche anno di riscontri discografici inferiori ai loro esordi, quando hanno portato a casa due dischi d’oro e venduto oltre 300.000 copie con soli due album. “Liebe ist meine rebellion” era la title track del secondo lavoro, merita decisamente un ascolto.

