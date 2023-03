Top of the Charts: continua il dominio di Miley Cyrus

Miley Cyrus continua il dominio fra i singoli, mentre fra gli album spiccano molte produzioni autoctone

Singoli:Nafije (remix) -Dj Geek Ft. Young Zerka, Dafina Zeqiri & Mc Kresha

Album:Muzikë me Qalldis’-Mc Kresha & Lyrical Son

Singoli: Flowers – Miley Cyrus

Album: Trustfall-Pink

Singoli: Flowers – Miley Cyrus (Fiandre)/Flowers – Miley Cyrus(Vallonia)/Face it alone- Queen (Germanofono)

Album: How to replace- dEUS (Fiandre) / Sincérément- Hamza (Vallonia)

Singoli:Heavy metal love- twocolors

Album: Djetskije sny – muzyka dlja malyshjej i djetjej, kolybjelnyje muzyka, uspokaivaju- Djetskije sny zvjezda Academy

Singoli:Veche-Nyama Kak- Lubo Krov & Dara (nazionali)/ Flowers – Miley Cyrus (internazionali)

Album:Afterlyfe-Yeat

Singoli: Flowers – Miley Cyrus

Album: Revival (Deluxe edition) – Selena Gomez

Singoli: Mama Sc – Let 3 (nazionali)/Flowers – Miley Cyrus (internazionali)

Album: Samo Svoj- Damir S. (nazionali)/Every loser- Iggy Pop ( internazionali)

Singoli: Flowers – Miley Cyrus

Album:Knuste hjerter heler aldrig -Gobs

Singoli: Flowers – Miley Cyrus

Album: Atomic heart vol.1-Atomic heart

Singoli:Ylivoimainen- Kuumaa

Album:Vastustamaton- Gettomasa

Singoli:Nocif-Hamza

Album: Sincérément- Hamza

Singoli: Komet- Udo Lindenberg & Apache 207

Album: Glas-Nina Chuba

Singoli: Flowers – Miley Cyrus

Album:Craker Island-Gorillaz

Singoli: Tik Tak- Trannos (nazionali)/ Habibi-Fy ft Ricky Rich (internazionali)

Album:Midnights- Taylor Swift

Singoli: Flowers – Miley Cyrus

Album:Craker Island-Gorillaz

Singoli: Flowers – Miley Cyrus

Album:Vögguvísur- Hafdis Hudd

Singoli:Khetsi ben dam- Itay Levy (nazionali) /Flowers – Miley Cyrus (internazionali)

Album:Static- Liraz

Singoli: Cenere- Lazza

Album: Alba-Ultimo

Singoli: Flowers – Miley Cyrus

Album:Flowers – Miley Cyrus

Singoli:Flowers – Miley Cyrus

Album: Apkabinti Prisiminimus- Jessika Shy

Singoli: Komet-Udo Lindenberg & Apache 207

Album: Sincérément- Hamza

Singoli:Saturday/Sunday -Jason Derulo

Album: Muzikë me Qalldis’-Mc Kresha & Lyrical Son

Singoli: Dance (Our won party)- The Busker (nazionali) / Flowers – Miley Cyrus (internazionali)

Album:Sleep Sounds: Thunderstorm- Thunderstorm

Singoli: Neiubita ta – Irina Rimes

Album:Rehab- The Motans

Singoli: Delilah- Emma Steinbakken, Hver gang vi møtes

Album: Heroes and villains- Metro Boomin

Singoli: Flowers – Miley Cyrus

Album: Most hated -Joey AK

Singoli: To co masz Ty!- Dawid Podsiadło

Album:Zlote przeboje- Kabe & Miszel

Singoli: Flowers – Miley Cyrus

Album: The dark side of the moon- Pink Floyd

Singoli: Safir- Calin & Viktor Sheen

Album: Roadtrip-Calin & Viktor Sheen

Singoli: Ai fost – Alina Eremia ft Mario Fresh (nazionali)/Flowers – Miley Cyrus (internazionali)

Album:PARTYPACKZ+ – EP- Aerozen

Singoli:Flowers- Miley Cyrus

Album:Atomic heart vol.1-Atomic heart

Radio:Due vite-Marco Mengoni

Singoli: SOS – Jala Brat & Buba Corelli (nazionali)/Flowers – Miley Cyrus (internazionali)

Album: Dvojko-Vojko

Singoli:Safir- Calin & Viktor Sheen

Album: S laskou, Lukas- Pil C

Singoli: Za trenutek – Taja (nazionali) /Pride (in the name of love) – U2 (Songs of surrender) (internazionali)

Album:V Sobi – EP- Jan Kos

Singoli: Bzrp Music sessions n.53- Bizarrap & Shakira

Album: Donde quiero estar -Quevedo

Singoli:Tattoo-Loreen

Album: Pistoler, poesi och sex – Yasin

Singoli:Flowers – Miley Cyrus

Album: Trustfall- Pink

Singoli:Antidepresan- Mert Demir & Mabel Matiz

Album: Bursa Bülbülü- Ata Demirer

Singoli:Fortress Bakhmut – Antytyla

Album: DNK- Interpreti Vari

Singoli:Flowers – Miley Cyrus

Album: Szavazz magadra!-Hungarica

