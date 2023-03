Verso l’Eurovision 2023: Germania, Moldavia, Serbia e non solo

Penultima settimana di scelte e selezioni sul fronte dell’Eurovision Song Contest 2023. Finale nazionale per la Serbia, vinta da una vecchia conoscenza di Euromusica, ovvero Luke Black, al secolo Luka Ivanovic. Ne avevamo parlato qui. La sua “Samo se mi spava” è particolarissima e piena di EDM e dubstep.

La Moldavia riporta in concorso 11 anni dopo la sua prima presenza Pasha Parfeni, con “Soarele si luna”, in una finale che vedeva in gara altri due ex partecipanti eurovisivi, vale a dire Aliona Moon e Sunstroke Project. In Islanda, successo per Dilja e la sua “Power”, con l’isola che dunque torna ad esibirsi in lingua inglese.

La Germania tenta la svolta affidandosi al gothic metal dei Lord of The Lost con “Blood and glitter”, in una finale che come abbiamo detto è stata mozzata della presenza dei Frida Gold. Infine è stato presentato il brano di Mia Nicolai e Dion Cooper per i Paesi Bassi, “Burning daylight” e quello di Andrew Lambrou per Cipro, vale a dire “Break a broken heart”.

Prima semifinale- Martedì 9 Maggio ore 21

Votano anche Germania, Francia, Italia

PRIMA METÀ

SECONDA METÀ

Seconda semifinale- Giovedì 11 Maggio ore 21

Votano anche Ucraina, Spagna, Regno Unito

PRIMA METÀ

SECONDA METÀ

Albania- Albina & Familia Kelmendi – Duje (albanese)

Australia- Voyager –Promise (inglese)

Austria – Teya & Salena

Georgia- Iru Kechanovi

Lituania- Monika Linkyte – Stay (inglese)

San Marino- Piqued Jacks – Like an animal (inglese)

Polonia- Blanka- Solo (inglese)

Slovenia- Joker out – Carpe Diem (sloveno)

Finale- Sabato 13 Maggio ore 21

Paesi ammessi di diritto

Mi piace: Mi piace Caricamento...