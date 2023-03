Ecco “Concrete heart” di Renè Miller, l’autore delle maggiori hit europee

Una delle canzoni che non sono riuscite a passare lo scoglio delle finali nazionali per l’Eurovision è “Concrete heart” di Renè Miller. A differenza dei Frida Gold, che non hanno potuto prendere parte ad Unser song für Deutschland per malattia della cantante, lui invece ha gareggiato nella finale tedesca, ma è stato clamorosamente sconfitto, con un risultato modestissimo al televoto.

Un vero peccato perchè questo brano, che sta andando molto bene nelle charts rappresenta esattamente il mainstream europeo musicale. Certo, ci sarebbe stato da capire come e quanto avrebbe potuto funzionare all’Eurovision, ma questa è un’altra storia.

Il nome di René Miller forse dice poco al grande pubblico, ma in realtà – a dispetto di una modesta carriera discografica in proprio – è fra gli autori più in voga del panorama europeo: è sua “Control”, scritta insieme a Zoe Wees, del quale è stretto collaboratore. Ed è sua “Breaking me” di Topic & A7S, oltre 6 milioni di copie vendute nel mondo e prima in mezza Europa, triplo platino anche da noi.

