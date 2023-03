Alla scoperta di Mimi Webb, il nuovo talento britannico in rampa di lancio

Negli ultimi due anni, il nome di Amelia “Mimi” Webb è uno di quelli più in rampa di lancio nel proscenio pop britannico: dal palco del Giubileo della Regina Elisabetta II, alla nomination come miglior emergente ai Brit Awards e prima ancora il palco degli Hits Live a Liverpol a fianco di gente come The Script, Mabel, Becky Hill, Joel Corry, Tom Grennan, Ella Henderson e anche Ed Sheeran. E dire che tutto era cominciato con una canzone condivisa in rete dalla influencer statunitense Charli D’Amelio.

“Red flags” è una delle sue produzioni più recenti, che arriva dritta all’ascoltatore, ma in questi giorni è uscita l’altrettanto forte “Freezing“. Giusto in tempo per accompagnare l’uscita del primo album dal titolo “Amelia” che segue l’EP d’esordio “Seven Shades of Heartbreak”, subito disco d’oro in Regno Unito ed in Norvegia.

Classe 2000, questa interprete da tempo in alta rotazione nella BBC ha già messo insieme diversi riconoscimenti. “Good Without”, uscito nel 2021 è stato disco di platino in Norvegia e Regno Unito e d’oro in Australia (dove di recente è stata in tour), Belgio, Svezia e Svizzera. Ma è andata benissimo anche “Dumb love”, un disco di platino e tre d’oro.

A lungo nella shortlist britannica per l’Eurovision, Mimi Webb ha comunque le carte in regola per un lancio internazionale che potrebbe proiettarla davvero ai vertici delle chart continentali. E intanto partirà per un tour europeo che la vedrà toccare le principali città, a cominciare da Madrid.

Mi piace: Mi piace Caricamento...