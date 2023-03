Top of the charts: dominio assoluto per Miley Cyrus

Miley Cyrus continua il dominio fra i singoli, ma adesso porta in vetta anche il suo album “Eternal summer vacation””

Singoli:Nafije (remix) -Dj Geek Ft. Young Zerka, Dafina Zeqiri & Mc Kresha

Album:Muzikë me Qalldis’-Mc Kresha & Lyrical Son

Singoli: Flowers – Miley Cyrus

Album: Glas- Nina Chuba

Singoli: Flowers – Miley Cyrus (Fiandre)/Flowers – Miley Cyrus(Vallonia)/Face it alone- Queen (Germanofono)

Album: Rush – Maneskin (Fiandre) / 2023: Enfoirés un jour, toujours- Le enfoirés (Vallonia)

Singoli:Summer really hurts- Alma

Album: Endless summer vacation- Miley Cyrus

Singoli:Scared- Coyot X Alma (nazionali)/ Flowers – Miley Cyrus (internazionali)

Album:Endless summer vacation- Miley Cyrus

Singoli: Flowers – Miley Cyrus

Album: Endless Summer Vacation- Miley Cyrus

Singoli: Mama Sc – Let 3 (nazionali)/Flowers – Miley Cyrus (internazionali)

Album: Dnevnik jedne ljubavi- Josipa Lisac (nazionali)/Cracker island- Gorillaz ( internazionali)

Singoli: For altid- Topgunn

Album:Knuste hjerter heler aldrig -Gobs

Singoli: Flowers – Miley Cyrus

Album: Endless summer vacation- Miley Cyrus

Singoli:Cha Cha Cha -Käärijä

Album:Anno 1696- Insomnium

Singoli:Nocif-Hamza

Album: Sincérément- Hamza

Singoli: Komet- Udo Lindenberg & Apache 207

Album: Es it abend und wir sitzen bei mir- Annemaykantereit

Singoli: Flowers – Miley Cyrus

Album:From nothing to a little more- Lathum

Singoli: Tik Tak- Trannos (nazionali)/ Habibi-Fy ft Ricky Rich (internazionali)

Album:Damn-Kendrick Lamar

Singoli: Flowers – Miley Cyrus

Album:The highlights -The Weeknd

Singoli: Flowers – Miley Cyrus

Album:Vögguvísur- Hafdis Hudd

Singoli:Roses – Tamir Grinberg (nazionali) /Flowers – Miley Cyrus (internazionali)

Album:Liraz- Static

Singoli: Cenere- Lazza

Album: Alba-Ultimo

Singoli: Flowers – Miley Cyrus

Album:Endless summer vacation- Miley Cyrus

Singoli:Flowers – Miley Cyrus

Album: Apkabinti Prisiminimus- Jessika Shy

Singoli: Flowers – Miley Cyrus

Album: Endless Summer Vacation- Miley Cyrus

Singoli:Flowers – Miley Cyrus

Album: The greatest showman- Colonna sonora originale

Singoli: Dance (Our own party)- The Busker (nazionali) / Flowers – Miley Cyrus (internazionali)

Album:Endless summer vacation- Miley Cyrus

Singoli: Flowers – Miley Cyrus

Album:Endless Summer Vacation- Miley Cyrus

Singoli: Delilah- Emma Steinbakken, Hver gang vi møtes

Album: Heroes and villains- Metro Boomin

Singoli: Flowers – Miley Cyrus

Album: Luxeprobleem- Boef

Singoli: To co masz Ty!- Dawid Podsiadło

Album:Zlote przeboje- Kabe & Miszel

Singoli: Flowers – Miley Cyrus

Album: The dark side of the moon- Pink Floyd

Singoli: Safir- Calin & Viktor Sheen

Album: Roadtrip-Calin & Viktor Sheen

Singoli: Ai fost – Alina Eremia ft Mario Fresh (nazionali)/Flowers – Miley Cyrus (internazionali)

Album:Endless Summer Vacation- Miley Cyrus

Singoli:Flowers- Miley Cyrus

Album:Atomic heart vol.1-Atomic heart

Radio:Lazza-Cenere

Singoli: Galerija- Corona (nazionali)/Flowers – Miley Cyrus (internazionali)

Album: Endless Summer Vacation- Miley Cyrus

Singoli:Safir- Calin & Viktor Sheen

Album: Roadtrip- Calin & Viktor Sheen

Singoli: Za trenutek – Taja (nazionali) /Pride (in the name of love) – U2 (Songs of surrender) (internazionali)

Album:Endless Summer Vacation- Miley Cyrus

Singoli: TQG – Karol G, Shakira

Album: Mañana serà bonito-Karol G

Singoli:Tattoo-Loreen

Album: Pistoler, poesi och sex – Yasin

Singoli:Flowers – Miley Cyrus

Album: Irgendöppis isch immer-Ritschi

Singoli:Antidepresan- Mert Demir & Mabel Matiz

Album:Endless Summer Vacation- Miley Cyrus

Singoli:Fortress Bakhmut – Antytyla

Album: Endless Summer Vacation- Miley Cyrus

Singoli:Flowers – Miley Cyrus

Album: The Name Chapter: Temptation-Tomorrow x Together

