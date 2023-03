Le canzoni che non sentiremo all’Eurovision 2023: “Goodnight” di Barbara Tinoco

Di Barbara Tinoco, 25 anni, avevamo già parlato in relazione al recente primo posto nelle charts lusitane in duetto con Barbara Bandeira. Torniamo a parlarne perchè merita un ascolto questa “Goodbye”, che ha condotto in finale al Festival da Canção, il concorso nazionale per l’Eurovision.

Non è riuscita a staccare il biglietto per Liverpool, ma la canzone – che segna fra l’altro il suo debutto in inglese – è assolutamente gradevolissima ed ha grandi rimandi al pop americano dei primi anni 2000: sembra in particolare di sentire l’evoluzione pop di Taylor Swift dopo gli esordi country.

Una modalità già sperimentata lo scorso anno all’Eurovision da Mia Dimsic, ma che qui soprattutto per il testo vietato ai diabetici, assume contorni particolarmente targettizzati su un pubblico adolescenziale, soprattutto femminile. Ed in più anche qui un forte appeal radiofonico.

La cantante, lanciata da La Voz, versione portoghese del popolare talent show, anticipa con questo singolo, il nuovo lavoro discografico, attualmente in preparazione.

