1MNext 2023, svelati i nomi dei 100 emergenti preselezionati

Sono stati annunciati i nomi dei 100 artisti emergenti per 1MNext 2023, il tradizionale contest per artisti emergenti che permette ai tre vincitori di esibirsi sul palco del Concertone del Primo Maggio di Roma in piazza San Giovanni.

Alcuni nomi sono già noti, di qualcuno vi abbiamo già parlato su Euromusica, come nel caso di Evra (che abbiamo ascoltato al PAX Festival della Pace) o di Le Nora (qui l’intervista). Non dimentichiamoci inoltre di Maninni, tra i protagonisti di Sanremo Giovani, di Versailles, direttamente da X Factor 2021 e dei Moise, dalla scorsa edizione del talent Sky Original. Dalle precedenti edizioni di X Factor, vista poi anche a Sanremo Giovani anche Giulia Penna, celebre per essersi presentata al contest vestita da Wonder Woman.

Spicca inoltre il nome di Serepocaiontas, nome d’arte di Serena Ionta, cantautrice e musicista che il grande pubblico conosce per la sua presenza fissa, con il suo immancabile ukulele, al programma VivaRai2, in onda ogni mattina su Rai 2 con la conduzione di Rosario Fiorello.

Le votazioni online sono aperte, ricordiamo che a questo link si potrà votare fino al 31 marzo e che, al termine della selezione (entro il 5 aprile), sapremo i nomi dei 10 finalisti che dunque si contenderanno un posto sul palco del Concertone in piazza San Giovanni a Roma.

Di seguito i nomi dei 100 preselezionati di 1MNext 2023:

⁄handlogic (Firenze)

Anna e L’Appartamento (Verona)

Babele (Milano)

Balto (Rimini)

blaui (Torino)

Bueno (Brescia)

CENERE (Brescia)

Cesare Blanc (Roma)

Chiara Turco (Torricella – TA)

coladigirienzo (Civitavecchia – RM)

COLLETTIVO (Catania)

Comeilmiele (Roma)

CORIALE (Milano)

Crazy Polo (Imperia)

D!PS (Torino)

Dada (Caserta)

DAG (Roma)

Danilo Ruggero (Pantelleria- TP)

DANU (Castelfiorentino – FI)

Daria (Battipaglia – SA)

De Relitti (Firenze)

Dolcedormire (Milano)

DORIAH (Bologna)

ETTA (Napoli)

Evra (Bari)

Fabry-T (Messina)

FEDERUBIN (Bologna)

Fonni (Livorno)

Frisàri (Milano)

GIGLIO (Torino)

Giulia Penna (Roma)

Gobbi (Cesena)

Greta (Padova)

I Brema (Camporotondo di Fiastrone – MC)

Il cONTE bIAGIO (Palomonte – SA)

Il Solito Dandy (Roma)

IMURI (Teramo)

Inquiete (Genova)

Jacopo Planet (Roma)

Joe Batta & I Jeko (Chieti)

La musìca di FORTE (Lecce)

Lacray (Pratola Peligna – AQ)

Le Nora (Terni/Milano)

Leanò (Milano)

Leyla El Abiri (Genova)

Lovi (Firenze)

Luca Tartaglia (Colliano – SA)

Luv! (Cagliari)

MANINNI (Bari) (Taranto)

MARTE (Genova)

Matteo Crea (Livorno)

Merifiore (Lecce)

Meska (Eboli – SA)

MIGLIO (Bologna)

Moise (Milano)

Moltino (Napoli)

Moonari (Roma)

Moonet (Milano)

Moonroew (Pescara)

Nòe (Milano)

novagorica (Roma)

Ormai (Cantù – CO)

otto x otto (Verona)

PANDA PAKSE (Siena)

Peripezie (Brescia)

Plastic Haze (Roma)

Rame (Senigallia)

Réclame (Roma)

Reevenant (Pesaro)

Rich Meyer (Roma)

Rosìta Brucoli (Ruvo di Puglia – BA)

S4TURNO (Roma)

SAFARI (Fasano – BR)

SaJittario (Milano)

SANTOIANNI (Vigevano – PV)

Serepocaiontas (Milano)

SETE (Roma)

sìdea (Milano)

Skoob (Milano)

SonoBaroni (Roma)

Sophia Murgia (Budoni – SS)

Still Charles (Civitanova Marche – MC)

Straid (Firenze)

TACØMA (Livorno)

Telemagenta (Milano)

Toolbar (Ledro – TN)

TOTA (Orvieto – TR)

Tuasorellaminore (Bari)

UNO (Roma) ∙ Venice (Roma)

VERSAILLES (Milano)

Volosumarte (Roma)

Volpe (Lucca)

wasabe (Vicenza)

Wepro (Tricase – LE)

Yvan (Roma)

Zeta (Milano)

Zo Vivaldi (Milano)

ZUENO (Genova).

Mi piace: Mi piace Caricamento...