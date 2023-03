“Somewhere in between”, il nuovo singolo di Leony

Rieccoci a parlare di una delle artiste in rampa di lancio, la tedesca Leony, al secolo Leonie Burger. Dopo un stagione straordinaria a seguito del singolo “Remedy”, campione di vendita in mezza Europa, adesso esce con “Somewhere in between”, che sta già scalando le classifiche europee, fra l’altro supportato da una etichetta specializzata in produzioni dance.

Leony aveva debuttato nel 2014 grazie al talent show Rising Star, trasmesso su RTL, come componente della band Unknown Passenger, ma è nell’ultimo biennio che è esplosa, partendo dall’ennesima cover di “Dragostea din tei”, il successo dei moldavi O-Zone datato 2003. Senza avere ancora inciso un album completo, la bavarese è ormai un nome pesante del mainstream nordeuropeo, tanto è vero che è stata ingaggiata come giudice della nuova edizione di Deutschland sucht den superstar.

Questo per dire anche che mentre in Italia il ruolo di giudice dei talent – soprattutto in Rai – va a vecchie glorie, in giro per l’Europa, i nomi sono quelli del mainstream.

