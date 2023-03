Eurovision 2023, l’Italia ufficializza “Due vite” di Mengoni. La lineup completa e i 37 brani

Definita ufficialmente la line up delle canzoni e dei cantanti del prossimo Eurovision Song Contest, in programma il 9, 11 e 13 Maggio 2023 alla M&S Bank Arena di Liverpool nel Regno Unito, nella prima storica edizione che vedrà due emittenti collaborare, ovvero la BBC e UA:PBC, l’emittente ucraina campione in carica ma impossibilitata ad ospitare in considerazione della guerra tuttora in corso.

Mancavano all’appello tre canzoni, quelle di Brunette (per l’Armenia), dei TuralTuranX (per l’Azerbaigian) e di Iru Kechanovi (per la Georgia), con la prima e la terza serie contenders per la qualificazione ed anche per un possibile posto nei 10. Sono stati annunciati anche alcuni revamp, che trovate nei link qui sotto. L’Italia ha ufficializzato “Due vite” di Marco Mengoni, in una versione tagliata a 3′ e riarrangiata.

Di seguito, ecco le canzoni in gara, ricordando che da quest’anno l’accesso in finale si gioca solo al televoto, con le giurie che voteranno comunque come riserva in semifinale ed entreranno poi in gara nella finale.

Prima semifinale

Martedì 9 Maggio ore 21. Votano anche Italia, Germania e Francia.

Prima metà (in ordine alfabetico):

Seconda metà (in ordine alfabetico):

Seconda semifinale

Giovedì 11 Maggio ore 21. Votano anche Regno Unito, Spagna, Ucraina

Prima metà (in ordine alfabetico):

Seconda metà (in ordine alfabetico):

Finaliste di diritto

Durante il meeting dei capidelegazione, come di consueto è stato effettuato il sorteggio dell’ordine di uscita per le due padrone di casa, il Regno Unito e l’Ucraina. Gli TVORCHI canteranno in posizione 19, mentre a Mae Muller spetterà di chiudere lo show.

Mi piace: Mi piace Caricamento...