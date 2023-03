Alla scoperta di Samuraï, la rivelazione del pop-rock spagnolo

Lei si chiama Aroa Lorente, in arte Samuraï, ha 21 anni ed è il nome nuovo del rock spagnolo. Esplosa all’improvviso attraverso i social, c’è voluto pochissimo perchè una major si accorgesse del suo talento e la lanciasse nel mainstream. “Tiro al aire” è il fortissimo singolo che la sta facendo conoscere e che anticipa il suo primo lavoro completo dal titolo “Artilleria”, dopo due EP di ottimo riscontro di critica.

Per lei già duetti importanti, come quello con Belén Aguilera, altro nome in rampa di lancio, recentemente protagonista di un talent show in Spagna, ma le cose belle sono diverse, come per esempio anche il singolo “Adrenalina” o quello dell’ultimo EP “Sin freno”.

Come detto sono stati i social a lanciarla ed in particolare le due milioni di visualizzazioni di “Tirando balas“, che le sono valse anche l’attenzione di Los 40, il popolare network privato spagnolo e latinoamericano, dove ha vinto il premio come rivelazione dell’anno agli Awards organizzati dall’emittente.

Mi piace: Mi piace Caricamento...