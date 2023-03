“Premier amour”, il gran debutto della francese Nour

Un primo singolo che racchiude in sè tutto quello che si intende per pop tipicamente francese, nella sua accezione più moderna ed un testo adatto all’età dell’interprete. Perchè Nour Brousse è nata nel 2005. In Francia è un nome già abbastanza popolare, perchè dopo aver preso parte a The Voice Kids, lo scorso anno ha vinto in pompa magna la versione per adulti della franchigia, sempre in Francia.

“Premier amour” sta già facendo il giro delle radio e c’è da credere che di questa ragazza dalla voce da soprano sentiremo presto parlare anche in altri contesti. Nata a Versailles da padre marocchino e madre francese, è figlia d’arte essendo il papà un sassofonista e lavora anche come modella. La vittoria nel concorso le è valsa la firma con una major che ora realizzerà il primo album.

Viene da chiedersi perchè in Italia il talent show non abbia funzionato. Forse perchè i giudici sono quasi sempre stati degli artisti fuori dal mainstream o forse perchè bisognerebbe essere più attenti a capire cosa chiede oggi il mercato. O forse anche perchè nessuna major qui in Italia ha veramente mai creduto negli artisti usciti da quel talent show.

