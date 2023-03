di Donato Cafarelli

Arrivano da Forlì e sono giovanissimi: i fratelli Elena e Francesco Faggi sono tra gli emergenti più interessanti del panorama musicale italiano. Dopo averlo presentato alla finale della selezione sammarinese per la scorsa edizione dell’Eurovision “Una Voce per San Marino 2022”, è uscito il singolo “Nothin’ Can Blow Me Out”.

Con loro abbiamo rivissuto insieme quell’esperienza, che è solo l’ultima dopo una serie di palchi importanti – da Italia’s Got Talent nel 2017 al Festival di Sanremo 2021 (nella Categoria Nuove Proposte) – per Elena e Francesco, parlato del nuovo singolo – disponibile sulle piattaforme di streaming e in rotazione radiofonica dal 24 febbraio e molto altro sul futuro delle loro carriere.

Guarda la videointervista.

Di seguito l’esibizione con “Nothin’ Can Blow Me Out” a “Una Voce per San Marino 2022”

