Eurovision 2023, running order semifinali: aprono Norvegia e Danimarca, San Marino dodicesimo

Posizionamento non proprio fortunatissimo per San Marino nel running order delle semifinali dell’Eurovision Song Contest 2023, composto da BBC, NTU ed EBU come sempre su criteri artistico-musicali e basandosi sul sorteggio parziale effettuato lo scorso gennaio: i Piqued Jacks canteranno giovedì 11 febbraio per dodicesimi, schiacciati fra due pezzi forti come Georgia e Austria.

Aprirà la prima semifinale la ligure Alessandra Mele in rappresentanza della Norvegia. Martedì 9 poi all’ultimo posto si esibirà la Finlandia con “Cha cha cha” di Käärijä. Anche per la Mele non è un buon posizionamento visto che da quest’anno l’accesso in finale sarà solo col televoto. Tuttavia, almeno lei non dovrebbe correre grossi pericoli. Seconda semifinale di giovedì 11 aperta dal danese Riley e chiusa dal metal degli australiani Voyager. Azerbaigian a grosso rischio eliminazione nella prima semifinale, fra Svezia e Cechia.

Ecco nel dettaglio l’ordine di uscita

Prima semifinale

Oltre ai 15 paesi in gara per i 10 biglietti per la finale, voteranno Italia, Francia e Germania. Martedì 9 Maggio ore 21 diretta Rai 2, San Marino RTV e RSI La 2

Seconda semifinale

Oltre ai 16 paesi in gara per i 10 posti in finale, voteranno Spagna, Regno Unito e Ucraina. Giovedì 11 Maggio ore 21 diretta Rai 2, San Marino RTV

Mi piace: Mi piace Caricamento...