Ecco Selin, il nuovo pop internazionale che arriva dalla Turchia

Selin Gecit è cittadina del Mondo: nata a Istanbul, cresciuta a Belfast, nell’Irlanda del Nord, poi stabilitasi a Londra. “Hurricane” è il singolo che insieme a “Cool“, la lancia nel mainstream internazionale dopo una prima parte di carriera live e passata condividendo produzioni e palchi con gente come Mahmut Orhan, il celebre dj tutrco, la vincitrice dell’Eurovision 2003 Sertab Erener ma anche Roxen, la giovanissima rumena che ha rappresentato il suo Paese ad Eurovision nel 2021.

In particolare è proprio un brano di Mahum Orhan, dal titolo “In control” sul quale ha messo la voce che l’ha fatta conoscere dopo 5 milioni di stream. L’incontro con Sertab Erener è invece avvenuto su Instagram nel periodo della pandemia: l’artista è rimasta affascinata dal timbro vocale e l’ha invitata ad esibirsi insieme a lei al Harbiye open-air Theatre dove nel 2020 si sono incontrate per la prima volta.

Oggi è ambasciatrice della musica pop turca, perchè oltre all’inglese ha scelto proprio di esibirsi nella sua lingua madre, anche per dimostrare come si possa fare dell’ottimo pop pure in lingue meno convenzionali. “Bu gece”, ne è un esempio.E anche per lei c’è stata l’apparizione nella celebre colonna di Time Square a New Yorl

Mi piace: Mi piace Caricamento...