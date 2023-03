“Hà de sarar” (e non solo): Maro rilancia la produzione in portoghese

Troviamo con piacere la produzione di un’artista che nell’ultimo anno ha avuto davvero una grande crescita. Non solo per la partecipazione all’Eurovision Song Contest, dove è atterrata in un ottimo nono posto con la complessa “Saudade, saudade”, ma anche perchè sono arrivati anche una serie di importanti risultati discografici (il disco d’oro e una serie di piazzamenti in top 5 nelle classifiche nazionali ed internazionali).

Parliamo di Maro, al secolo Mariana Brito da Cruz Forjaz Secca, la cantautrice indie lusitana di padre italiano. In questi giorni esce “Hà de sarar”, il singolo che secondo quanto emerge dovrebbe accompagnare il nuovo album, ormai completato ed in uscita nel 2023. Dovrebbe essere il primo della sua carriera interamente in portoghese, come emerge anche dai precedenti singoli, “Em porta trancada” e “Fui passo calculado”.

Nel frattempo, continua a lavorare con un team internazionale, in particolare statunitense, frutto delle sue esperienze proprio negli Usa. Così mentre da un lato si rivolge al suo pubblico nazionale con un brano molto lusitano, dall’altro continua a guardare alla platea internazionale.

