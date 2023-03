“Raincatchers”, Birdy torna e va a caccia di riscatto

Qualche settimana fa è uscito “Raincatchers”, il nuovo singolo di Birdy. Ed è un piacere parlarne. Chi scrive non è un grande fan di questa cantautrice britannica, ma il pezzo in questione è una piccola perla destinata ad arrivare presto nelle radio europee.

Un pop sofisticato ma orecchiabile e radiofonico, che la rilancia. La canzone infatti accompagna “Portraits“, il nuovo album dell’artista in uscita prossimamente. Che in un certo senso è la sua arma di riscatto visto che il precedente “Young hearts”, uscito nel 2021, è andato piuttosto male: nessuna certificazione nonostante il quarto posto e nessun singolo dei cinque entrato nelle charts, come non c’è riuscita nemmeno “Quietly Yours”, il brano nella colonna sonora della serie Netflix “Persuasion”.

Il pubblico italiano, che l’aveva conosciuta – come tutto quello europeo-con il singolo di debutto “Skinny Jeans” , ma anche con “People help the people” e “Wings”, recentemente l’ha ritrovata nel duetto “Non c’è più musica“, con Mr. Rain.

Mi piace: Mi piace Caricamento...