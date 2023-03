“People pleaser”, il nuovo fenomeno britannico Cat Burns alla conquista dell’Europa

Segnatevi il nome di Cat Burns perchè questa londinese di 22 anni è il nome che sentiremo presto nel mainstream internazionale. A dire il vero un po’ ci si sta già affacciando, visto che questa “People pleaser”, singolo tutto da canticchiare che trovate qui sotto sta già facendo il giro delle radio del Regno Unito e di tutto il Nord Europa. In Italia si sente ancora poco, ma le carte in regola per sfondare ci sono tutte.

Ancora una volta il dj e giornalisti musicali britannici ci hanno visto giusto, se è vero come è vero che è arrivata terza nella short list di BBC Sound of 2023, il concorso virtuale indetto dalla radio britannica per individuare i migliori talenti da tenere d’occhio nell’anno solare. E del resto arriva da un anno super, in cui ha fatto da supporter a Years & Years, Ed Sheeran e Sam Smith.

Nel 2020, partendo direttamente di TikTok (dove ha superato il milione di followers) è arrivata a sfiorare la numero 1 della chart britannica, portando al doppio disco di platino (1.200.000 copie) il singolo “Go”, che si è fermato al secondo posto solo perchè davanti c’era un certo Harry Styles, e ha raccolto certificazioni anche in Nuova Zelanda (doppio platino), Danimarca (oro) e Austria (oro).

Da lì per lei è stata una carriera in ascesa, con tre nominations ai Brit Awards e il quarto album che si appresta ad uscire mentre è in rampa di lancio.

