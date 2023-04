Cian Ducrot, da TikTok ai vertici dell’airplay europeo

C’è un artista che sta lentamente scalando le classifiche radiofoniche del Continente: l’irlandese Cian Ducrot. “I’ll be waiting” è il nuovo singolo (già disco d’argento nel Regno Unito) che è già ai primi posti in diversi Paesi, ma a farlo conoscere è stato un altro brano, ovvero “All for you“, lanciato direttamente su TikTok e arrivato al disco d’oro con 400.000 copie vendute

Ducrot, un passato senza troppa fortuna a The Voice UK (dove non superò le blind auditions) e recentemente protagonista all’Eurosonic Noorderslag di Groningen, rinverdisce un’antica tradizione, quella delle pop ballad irlandesi: intense, avvolgenti, magari non sempre immediate, ma di grande effetto. Sonorità anni 90, piuttosto classiche per il genere, ma decisamente funzionali e sicuramente di pregevole fattura.

Diplomato in flauto alla Royal Academy of Music di Londra, è arrivato al mainstream a 25 anni e il suo primo EP “Make Believe”, risalente al 2021 ha riscosso un ottimo successo di critica. Ora, dopo l’arrivo di una major, sta lavorando al primo album completo, che dovrebbe uscire a breve. E intanto, farà da supporto per 4 date a Ed Sheeran, nel tour che accompagnerà il nuovo album “Subtract”.

