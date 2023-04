“Never be mine”, il nuovo singolo di Rosa Linn

L’eco di “Snap” non è ancora finita, a oltre un anno dalla sua pubblicazione, perchè il brano è ancora stabilmente ai vertici della classifiche airplay e anche di vendita in tutta Europa, fatto più unico che raro per un brano eurovisivo, ma Rosa Linn è appena uscita con “Never be mine”, il nuovo singolo.

La cantautrice armena, appena ventesima sul palco dell’Eurovision 2022 a Torino, è stata la protagonista di un’annata super perchè il singolo- uscito da noi anche nella versione bilingue con Alfa- ha largamente superato i 12.000.000 fra copie e streaming, vincendo certificazioni un po’0dovunque (doppio platino in Italia, disco d’oro negli Usa, diversi platino in giro per l’Europa, disco d’argento con 200.000 copie nel Regno Unito).

E adesso la cantante armena si prepara ad un’estate di fuoco visto che canterà al Lollapalooza ma aprirà anche quattro concerti del tour Usa di Ed Sheeran, che accompagnerà il nuovo album “Subtract”. Il primo album di Rosa Linn invece – dopo l’uscita del “pack” con i remix – è in arrivo a breve.

