“Can’t tame her”, il ritorno in pista di Zara Larsson

Torna nel mainstream Zara Larsson. La cantautrice svedese di nuovo in rampa di lancio dopo qualche anno in ombra seguito al grande successo di “Lush Life”, brano del quale siamo fra i primi a parlare. Oggi esce “Can’t tame her”, nuovo singolo, che ha scritto insieme a MNEK, il cantautore anglo-nigeriano che con lei collabora da molto tempo e che è stato protagonista nel featuring con “Never forget you”, una delle maggiori hit dell’artista svedese.

Sonorità anni 80, il nuovo singolo anticipa il quarto album dell’artista, in uscita entro questo 2023 e che si propone di rilanciare l’artista, dopo che “Poster”, il lavoro precedente, ha avuto un riscontro importante solo nella terra natale. In questi anni per lei anche diverse soddisfazioni live, come per esempio, l’aver supportato nel tour internazionale Ed Sheeran, ma anche – nel tour nordamericano – i Clean Bandit, coi quali ha collaborato anche nel pezzo “Simphony”.

