Junior Eurovision Song Contest 2023: tutti a Nizza. Attesa per l’Italia

Sarà Nizza con la sua riviera ad ospitare il prossimo 26 novembre lo Junior Eurovision Song Contest, la versione per bambini e ragazzi dai 9 ai 14 anni dell’Eurovision. L’evento sarà organizzato nel teatro polivalente noto come Palais Nikaïa, una struttura che può ospitare un massimo di 9000 persone in piedi e adiacente allo stadio Charles-Ehrmann, dove vi hanno tenuto concerti personalità del calibro di Depeche Mode e Lady Gaga.

Dunque dopo la vittoria di Lissandro Formica e della sua “Oh maman” si va in Costa Azzurra, una location senza dubbio suggestiva. La Regione torna ad ospitare una rassegna eurovisiva dopo le due dell’Eurovision ospitate al Palais des Festivals nel 1959 e 1961. Invece della Croisette, sarà la location turistica ad ospitare i piccoli artisti della manifestazione.

Martin Osterdahl, Supervisore Esecutivo sia dell’Eurovision che del Junior Eurovision sottolinea:

Siamo estasiati all’idea di ritornare in Francia per lo Junior Eurovision 2023 dopo soli due anni da Parigi. Il team di France Télévision ha una grande esperienza, ampie vedute e una gran voglia di creare un’atmosfera magica a Nizza questo novembre e non vediamo l’ora di collaborare nei mesi a venire per un altro spettacolo emozionante

Al momento sono dieci i Paesi che hanno confermato la propria partecipazione, ovvero Armenia, Francia, Germania, Georgia, Irlanda, Macedonia del Nord, Malta, Paesi Bassi, Regno Unito e Spagna.

C’è grande attesa soprattutto per capire come si approccerà la Rai in questa edizione dopo l’ingresso della capodelegazione Mariangela Borneo nel Reference Group. L’abbinamento con l’Antoniano, a cui è stata sin qui affidata internamente la scelta non ha dato grossi risultati, mentre per esempio la prima edizione di The Voice Kids ha mostrato talenti interessanti e da valorizzare. E peraltro ci si allineerebbe ad una tendenza ormai in voga anche negli altri Paesi. Che sia arrivato il tempo di cambiare? Non resta che attendere.

