“The ballet girl”, in alta rotazione il singolo di Aden Foyer

E’ arrivato da poco in alta rotazione anche in Italia “The ballet girl”, primo singolo del cantautore, dj e producer norvegese Jonas Engelschiøn Mjåset, meglio noto come Aden Foyer.

Già 15 milioni di visualizzazioni su TikTok e oltre 20 milioni di streaming su Spotify, il brano è ai vertici dell’airplay in tutto in Nord Europa. Per l’artista ventisettenne si tratta di un vero e proprio lancio anche se in realtà già da qualche anno scrive e produce sia per sè stesso (sono uscite alcune produzioni a nome Jonas Aden nel settore della Future House), sia per altri.

Aden Foyer è infatti già un autore e produttore multi-platino; ha scritto per artisti come ASAP Rocky, Martin Garrix e Alan Walker. In particolare è stato il producer di “Live fast” proprio di ASAP Rocky e Alan Walker, mentre come dj ha prodotto alcuni remix di brani pop famosi.

