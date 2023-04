Yael Danon, il nuovo talento del pop israeliano ha 17 anni

Segnatevi il nome di Yael Danon, perchè ne sentiremo riparlare presto. Nata a Panama nel 2006 da padre panamense e madre israeliana, è nota per essere stata la vincitrice di Israel’s Got Talent a soli 12 anni (in una categoria speciale per giovanissimi) e in questi giorni sta uscendo con una serie di singoli interessanti, come questa “90 Days” che trovate qui sotto.

Un’artista in rampa di lancio se è vero che subito dopo la sua vittoria al talent show – dove è stata iscritta dal padre – ha cantato alla Knesset, il parlamento israeliano. Da allora sono uscite una serie di produzioni interessanti come “Fomo“, interessante ballad in stile americano e “Don’t miss you at all”. Si esibisce in tre lingue (inglese, spagnolo ed ebraico) e a breve sta per pubblicare “Diary girl”, l’album d’esordio.

Mi piace: Mi piace Caricamento...