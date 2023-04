La nostra Buona Pasqua con “Bitaquat Hub” di Samira Said

La nostra Buona Pasqua, come sempre è in musica. Abbiamo scelto un canto di pace che è rimasto nella storia, visto che è l’unica canzone del Marocco ad aver preso parte all’Eurovision Song Contest, ovvero “Bitaquat Hub” di una allora giovanissima Samira Said (era il 1980) destinata a diventare di lì a breve la cantante marocchina più famosa del Mondo.

La scelta, visto il tempo, non è casuale. Il testo (nella traduzione inglese) dice infatti:

We are the children of the whole world

Asking for a simple happy life

Asking a life free of greed and fire

Free of rival neighbours

A place with no colour discrimination 9

And the essence is one and we are siblings of each other

We didn’t want neither wars nor pain

We wanted a life full of peace