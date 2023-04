Singoli e album più venduti in Francia nel 2022: trionfano Alonzo e Orelsan

Finalmente anche la Francia pubblica le classifiche di vendita annuali del 2022. Trionfano il rapper Alonzo, in una collaborazione con Ninho & Naps e l’altro rapper Orelsan, in una classifica degli album completamente francofona.

I 10 SINGOLI PIU’ VENDUTI IN FRANCIA NEL 2022



1. Tout va bien – Alonzo ft Ninho & Naps (FRA)

2. Calm down -Rema

3. Jefe-Ninho (FRA)

4. Suavement-Soolking

5. Die-Gazo (FRA)

6. Filtrè-Timal ft Gazo (FRA)

7. Clic clic pan pan – Yanns (FRA)

8. As it was – Harry Styles (GBR)

9. Fade up-Zeg up ft Hamza & Sch (FRA)

10. Vvs- Ninho (FRA)

I 10 ALBUM PIU’ VENDUTI IN FRANCIA NEL 2022

1. Civilisation- Orelsan (FRA)

2. Jefe- Ninho (FRA)

3. Multitude- Stromae (BEL)

4. KMT- Gazo (FRA)

5. Extraterrestre- Jul (FRA)

6. Nonante-cinq – Angéle (BEL)

7. Mauvais ordre – Lomepal (FRA)

8. V- Vald (FRA)

9. Mélo- Tiakola (FRA)

10. Coeur- Clara Luciani (FRA)

