Top of the charts: dominio per i Depeche Mode

DepecheMode si confermano padroni, conquistando ancora più Paesi con l’album “Memento mori”. Miley Cyrus tiene ancora fra i singoli

Singoli:Leje – Kida

Album:Alpha-Noizy

Singoli: Flowers – Miley Cyrus

Album:Memento Mori- Depeche Mode

Singoli: Flowers – Miley Cyrus (Fiandre)/Flowers – Miley Cyrus(Vallonia)/Komet- Udo Lindenberg & Apache 207 (Germanofono)

Album:Antichlist-Fleddy Melculy(Fiandre) / Memento Mori- Depeche Mode(Vallonia)

Singoli:Summer really hurts- Alma

Album: Memento Mori- Depeche Mode

Singoli:Scared- Coyot X Alma (nazionali)/ Flowers – Miley Cyrus (internazionali)

Album:Portals- Melania Martinez

Singoli: Elpida-Konstantions Argyros

Album: Memento-MG

Singoli: Mama Sc – Let 3 (nazionali)/Flowers – Miley Cyrus(internazionali)

Album: Warszawa 81- Električni Orgazam(nazionali)/The Dark Side Of The Moon (Live At Wembley 1974)- Pink Floyd ( internazionali)

Singoli: Flowers – Miley Cyrus

Album:Memento Mori- Depeche Mode

Singoli: Flowers – Miley Cyrus

Album: Memento Mori- Depeche Mode

Singoli:Meit Ei Oo-Ghettomasa

Album:Hyvikset Ja Pahikset-Kuumaa

Singoli:Flowers – Miley Cyrus

Album: Memento Mori- Depeche Mode

Singoli: All night-RAF Camora & Luciano

Album:Memento Mori- Depeche Mode

Singoli: Eyes closed – Ed Sheeran

Album: Did you know that there’s a tunnel under Ocean Blvd – Lana Del Rey

Singoli:Kapote- Kidd, MUNEYLXRD (nazionali)/ Habibi-Fy ft Ricky Rich (internazionali)

Album:Illimatic- Nas

Singoli: Miracle- Calvin Harris & Ellie Goulding

Album: The record-Boygenius

Singoli: Flowers – Miley Cyrus

Album: 600-Daniil

Singoli:Unicorn- Noa Kirel (nazionali) /Flowers – Miley Cyrus (internazionali)

Album:2023- Eyal Golan

Singoli: Cenere- Lazza

Album: L’amore-Madame

Singoli: Flowers – Miley Cyrus

Album:Hope-NF

Singoli:Apkabink- Jessika Shy

Album: Pasaka- Jessika Shy

Singoli: Spring Song – LAS feat. MIYEON

Album: Hope-NF

Singoli:Flowers – Miley Cyrus

Album: Alpha-Noizy

Singoli: Dance (Our own party)- The Busker (nazionali) / Flowers – Miley Cyrus (internazionali)

Album:This is Aidan- Aidan

Singoli: Zari- TONI, Andro, ELMAN & MONA

Album:Samagon De Casă-Magnat & Feoctist

Singoli: Klikk- Undergrunn

Album: Endless summer vacation- Miley Cyrus

Singoli: Flowers – Miley Cyrus

Album: The record-Boygenius

Singoli: To co masz Ty!- Dawid Podsiadło

Album:Zlote przeboje- Kabe & Miszel

Singoli: Flowers – Miley Cyrus

Album:Did you know that there’s a tunnel under Ocean Blvd- Lana Del Rey

Singoli: Safir- Calin & Viktor Sheen

Album: Roadtrip-Calin & Viktor Sheen

Singoli: Ai fost – Alina Eremia ft Mario Fresh (nazionali)/Flowers – Miley Cyrus (internazionali)

Album: Înainte de SL2 -Ian & Beach Please!

Singoli:Flowers – Miley Cyrus

Album:Horror- Hella Hillz

Radio:Cenere- Lazza

Singoli: Drif – Breskvica & Teodora (nazionali)/Flowers – Miley Cyrus (internazionali)

Album: Higher than heaven (deluxe)- Ellie Goulding

Singoli:Safir- Calin & Viktor Sheen

Album: Separ & Jerry Lee & P T K -Sunset

Singoli: Do 5. dimenzije – 2B (nazionali) /Die for you-The Weeknd (internazionali)

Album:Hope-NF

Singoli: TQG – Karol G, Shakira

Album: 3mend2 kbrn- Eladio Carrion

Singoli:Lilla B – Hov 1

Album: Pistoler, poesi och sex-Yasin

Singoli:Flowers – Miley Cyrus

Album: Memento Mori- Depeche Mode

Singoli:Sen Yoken- Hande Unsal

Album:Face-Jimin

Singoli:Fortress Bakhmut – Antytyla

Album: Made in U – Loboda

Singoli:Flowers – Miley Cyrus

Album: Memento Mori- Depeche Mode

Mi piace: Mi piace Caricamento...