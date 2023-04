“The world is yours”, il ritorno di Anna Rossinelli

Dopo qualche anno di silenzio, riecco Anna Rossinelli. In questi giorni è uscita la ballata “The world is yours”, una ballata piano e voce che la restituisce alla sua bravura interpretativa e anche alla sua band, gli AnneClaire, che oggi si esibisce con il nome dell’artista stessa.

A 12 anni dalla sua partecipazione all’Eurovision Song Contest, quando riuscì nell’impresa di riportare la Svizzera in finale dopo un periodo grigio, con la bella “In love for a while“, la sua carriera è ormai fortemente consolidata: album al primo posto e diversi singoli in alta rotazione. Oltre ad una serie di collaborazioni importanti, fra le quali quella con i Pegasus, popolare band elvetica.

Attualmente è impegnata nella versione svizzera del popolare talent show di lingua tedesca Sing Meinen Song.

