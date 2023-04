Airplay e downloads: Ed Sheeran piazza un altro brano nelle charts

Ed Sheeran piazza un altro brano nelle charts. Si tratta del nuovo singolo “Eyes closed”, appena uscito e subito schizzato ai vertici in Europa

I 10 SINGOLI PIU’ SUONATI IN EUROPA

1.Flowers- Miley Cyrus

2.Forget me- Lewis Capaldi (GBR)

3. Eyes closed-Ed Sheeran (GBR)

4.Anti-hero- Taylor Swift

5.Celestial- Ed Sheeran (GBR)

6.Trustfall- Pink

7.Made you look- Meghan Trainor

8.If we ever broke up- Mae Stephens (GBR)

9.Kiss me- Dermot Kennedy (IRL)

10.Miracle-Calvin Harris & Ellie Goulding (GBR)

I 10 SINGOLI EUROPEI PIU’ SUONATI

1.Flowers- Miley Cyrus

2.Forget me- Lewis Capaldi (GBR)

3. Eyes closed-Ed Sheeran (GBR)

4. Celestial- Ed Sheeran (GBR)

5.If we ever broke up- Mae Stephens (GBR)

6. Kiss me- Dermot Kennedy (IRL)

7.Miracle-Calvin Harris & Ellie Goulding (GBR)

8.You only love me – Rita Ora (GBR)

9.Somewhere in between- Leony (GER)

10.Heaven- Niall Horan (IRL)

I 10 SINGOLI PIU’ VENDUTI IN EUROPA

1.Flowers- Miley Cyrus

2.Creepin’- Metro Boomin, The Weeknd & 21 Savage

3.I’m good (Blue)- David Guetta & Bebe Rexha (FRA)

4.Anti-hero- Taylor Swift

5.Celestial- Ed Sheeran (GBR)

6.Eyes closed – Ed Sheeran (GBR)

7.Bzrp Music Session #53 – Bizzarap & Shakira

8.Calm down-Rema

9.Kiss me- Dermot Kennedy (IRL)

10.Escapism- Raye & 070 Shake (GBR)

I 10 SINGOLI EUROPEI PIU’ VENDUTI

1.I’m good (Blue)- David Guetta & Bebe Rexha (FRA)

2.Celestial- Ed Sheeran (GBR)

3.Eyes closed – Ed Sheeran (GBR)

4.Kiss me- Dermot Kennedy (IRL)

5.Escapism- Raye & 070 Shake (GBR)

6.10:35- Tiesto & Tate Mc Rae (NED)

7.Forget me- Lewis Capaldi (GBR)

8.As it was- Harry Styles (GBR)

9.Komet- Udo Lindenberg & Apache 207 (GER)

10.Unholy- Sam Smith & Kim Petras (GBR/GER)

