Ecco Mae Stephens, da TikTok alla conquista dell’Europa

In pochissime settimane è schizzato nella Top 10 dei singoli più suonati dalle radio del Continente. “If we ever broke up” è il singolo che segna l’esordio nel mainstream di Mae Stephens, cantautrice inglese classe 2003 che sta rapidamente scalando anche le classifiche di vendita europee. Numero 13 nel Regno Unito, è già ai vertici in diversi altri Paesi.

A lanciarla, come ormai succede sempre più spesso, uno stralcio della canzone su TikTok. La melodia orecchiabile e retrò ha subito catturato l’attenzione di una major ed è stato il successo immediato. Firmata insieme alla polacca Gia Koka, uno dei nomi emergenti del pop europeo attuale e già collaboratrice di alcuni dei nomi di spicco della EDM europea e di gente come Leona Lewis e Leslie Clio, la canzone è in rampa di lancio anche nelle radio italiane. In nemmeno due minuti e mezzo è capace di conquistare immediatamente l’ascoltatore.

Prima di questo brano, Mae Stephens ha all’attivo una manciata di singoli pubblicati a livello indipendente. Su tutti, merita un ascolto “Infamous kiss”, una delicata ballata pop che ce la propone in una versione diversa ma altrettanto interessante.

