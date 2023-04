“Free again” e “We used to love”, il ritorno di Leslie Clio

Siamo stati fra i primi a parlare in Italia di Leslie Clio. La cantautrice tedesca, esplosa 10 anni fa, è stata fra quelle che hanno dato una delle maggiori ventate di freschezza al pop europeo, prima con “I Couldn’t care less”, che l’ha fatta conoscere e poi con “Eureka”, brano con cui ha sfiorato anche la vittoria agli ECHO Awards, gli Oscar della musica tedesca, un piccolo capolavoro che però non è riuscito a farla decollare nel mainstream in maniera completa.

I suoi quattro album infatti, nonostante un buon appeal radiofonico, l’hanno tenuta un po’ sempre sulla porta del successo. In giuria per la Germania all’Eurovision 2015, poi è andata gradualmente e immeritatamente allontanandosi dai riflettori. Recentemente poi ha deciso di autoprodursi. La Germania l’ha riscoperta alcuni mesi fa alla versione locale de “Il cantante mascherato” (perchè altrove ci mettono gli artisti giovani, non i settantenni…).

“Free again” la restituisce alla musica: la canzone ha infatti preso parte alla selezione su TikTok di un posto per la finale tedesca dell’Eurovision, che però non è riuscita a guadagnarsi. Il video che vedete qui sotto è artigianale, per così dire, proprio perchè finalizzato a quella selezione. Recentemente però è uscito anche lo EP “We used to love”, che potete ascoltare qui sotto. Se invece volete ascoltare l’album “Brave new woman”, cliccate qui.

