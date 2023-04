Top of the Charts: riecco i Metallica, ma tengono Miley Cyrus e Depeche Mode

Miley Cyrus e Depeche Mode continuano a dominare le charts, ma spuntano i Metallica

Singoli:Leje – Kida

Album:Alpha-Noizy

Singoli: All night -RAF Camora / Luciano

Album:Das ist los -Herbert Grönemeyer

Singoli: Flowers – Miley Cyrus (Fiandre)/Flowers – Miley Cyrus(Vallonia)/Komet- Udo Lindenberg & Apache 207 (Germanofono)

Album: #LikeMe – Seizoen 4- #Likeme The Cast(Fiandre) / Memento Mori- Depeche Mode(Vallonia)

Singoli:Summer really hurts- Alma

Album: Korol i shut Colonna Sonora origianale- Interpreti Vari

Singoli:Njedjej da mje budish- Daria Ekimova & Tino (nazionali)/ Flowers – Miley Cyrus (internazionali)

Album:72 Season- Metallica

Singoli: Elpida-Konstantions Argyros

Album: 72 Season- Metallica

Singoli: Moja glava, moja pravila – Parni Valjak Feat. Igor Drvenkar(nazionali)/Flowers – Miley Cyrus(internazionali)

Album: Warszawa 81- Električni Orgazam(nazionali)/Memento Mori- Depeche Mode ( internazionali)

Singoli: Flowers – Miley Cyrus

Album:Nar sjaelen kaster op- Tobias Rahim

Singoli: Flowers – Miley Cyrus

Album: 72 Season- Metallica

Singoli:Meit Ei Oo-Ghettomasa

Album:Hyvikset Ja Pahikset-Kuumaa

Singoli:Flowers – Miley Cyrus

Album: Memento Mori- Depeche Mode

Singoli: Komet- Udo Lindenberg & Apache 207

Album:Meteora- Linkin Park

Singoli: Miracle- Calvin Harris ft Ellie Goulding

Album: The record-Boygenius

Singoli:Kapote- Kidd, MUNEYLXRD (nazionali)/ Habibi-Fy ft Ricky Rich (internazionali)

Album:Did you know that there’s a tunnel under Ocean Blvd – Lana Del Rey

Singoli: Miracle- Calvin Harris ft Ellie Goulding

Album: Seize the day – Damien Dempsey

Singoli: Flowers – Miley Cyrus

Album: Vögguvísur- Hafdis Huld

Singoli:Unicorn- Noa Kirel (nazionali) /Flowers – Miley Cyrus (internazionali)

Album:2023- Eyal Golan

Singoli: Il male che mi fai- Geolier ft Marracash

Album: Il coraggio dei bambini atto II – Geolier

Singoli: Flowers – Miley Cyrus

Album: 72 Season- Metallica

Singoli:Apkabink- Jessika Shy

Album: Pasaka- Jessika Shy

Singoli: Flowers – Miley Cyrus

Album: 72 Season- Metallica

Singoli:Flowers – Miley Cyrus

Album: Alpha-Noizy

Singoli: Dance (Our own party)- The Busker (nazionali) / Flowers – Miley Cyrus (internazionali)

Album:This is Aidan- Aidan

Singoli: Zari- TONI, Andro, ELMAN & MONA

Album:Samagon De Casă-Magnat & Feoctist

Singoli: Flowers – Miley Cyrus

Album: Endless summer vacation- Miley Cyrus

Singoli: Flowers – Miley Cyrus

Album: Hope-NF

Singoli: To co masz Ty!- Dawid Podsiadło

Album:Zlote przeboje- Kabe & Miszel

Singoli: Flowers – Miley Cyrus

Album:Did you know that there’s a tunnel under Ocean Blvd- Lana Del Rey

Singoli: Safir- Calin & Viktor Sheen

Album: Roadtrip-Calin & Viktor Sheen

Singoli: Lasa ma sa te – Connect R ft Raluka (nazionali)/Flowers – Miley Cyrus (internazionali)

Album: AVRAM- NANE

Singoli:Flowers – Miley Cyrus

Album:Korol i shut Colonna Sonora origianale- Interpreti Vari

Radio:Cenere- Lazza

Singoli:Tvoje Ime- Zera & Henny (nazionali)/Flowers – Miley Cyrus (internazionali)

Album:-Natural Sounds for Sleep: Relaxing Tropical Rainforest oje Ime- Calm Sky

Singoli:Sunset – Separ & Jerry Lee & P T K

Album: Flowdemort- Separ

Singoli: Do 5. dimenzije – 2B (nazionali) /Die for you-The Weeknd (internazionali)

Album:Čustveni Vrtiljak- KOKOSY

Singoli: Beso- Rosalia& Rauw Alejandro

Album: Donde quiero estar- Quevedo

Singoli:Lilla B – Hov 1

Album: Pistoler, poesi och sex-Yasin

Singoli: All night -RAF Camora / Luciano

Album: Schön hämmer gredet- MC Hero

Singoli:Sen Yoken- Hande Unsal

Album:72 Season -Metallica

Singoli:Back to you – Lost Frequencies & Ellehy Duhè ft X Ambassador

Album: 72 Season -Metallica

Singoli:Szélcsend- Follow the Flow

Album: Memento Mori- Depeche Mode

