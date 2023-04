Lu Decker, la giovanissima spagnola che ha stregato Ed Sheeran

Lu Decker è un nome in rampa di lancio nella scena musicale spagnola. Nata a Santander, appena 17 anni, scrive e compone, suona il pianoforte e la chitarra. Lanciata da TikTok, dove oggi ha oltre 2 milioni di follower, è stato poi il passaggio nel popolare programma “El Hormiguero” di Antena 3 a farla passare nel mainstream: in quella occasione ha cantato di fronte a Ed Sheeran, guadagnandosi la vittoria ai Premios TikTok España 2021.

“Tiempo perdido” è il nuovo singolo, che continua a proporla a grandi livelli in tutti i social: oltre 8 milioni di ascolti di tutte le sue canzoni in un solo mese dei suoi vari brani, fra i quali spicca anche l’ottima “Raro”, una interessante powerballad. All’attivo anche una serie di collaborazioni: dall’opening act di Sofia Ellar a Santander ad artisti della nuova scena musicale come Luenco, Ezvit 810 e Calero LDN. Merita un ascolto anche “Mala historia”.

