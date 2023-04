Top of the charts: Metallica conquistano l’Europa

Comandano Metallica, Miley Cyrus ed arriva anche il nuovo singolo di Ed Sheeeran

Singoli:Leje – Kida

Album:Alpha-Noizy

Singoli: All night -RAF Camora / Luciano

Album:Meteora-Linkin Park

Singoli: Flowers – Miley Cyrus (Fiandre)/Flowers – Miley Cyrus(Vallonia)/Komet- Udo Lindenberg & Apache 207 (Germanofono)

Album: 72 Seasons -Metallica(Fiandre) / 72 Seasons -Metallica(Vallonia)

Singoli:Flowers – Miley Cyrus

Album: D Day – August D

Singoli:Njedjej da mje budish- Daria Ekimova & Tino (nazionali)/ Flowers – Miley Cyrus (internazionali)

Album:72 Seasons- Metallica

Singoli: Flowers – Miley Cyrus

Album: Arte Povera- Beats Pliz

Singoli: Moja glava, moja pravila – Parni Valjak Feat. Igor Drvenkar(nazionali)/Flowers – Miley Cyrus(internazionali)

Album: Warszawa 81- Električni Orgazam(nazionali)/Memento Mori- Depeche Mode ( internazionali)

Singoli: God pige – Danser med Pigen ft Topgunn

Album:Nar sjaelen kaster op- Tobias Rahim

Singoli: Silmar parädi kinni- Karl Erik Taukar

Album: Ckuchaju, no rabotaju- OG Buda

Singoli:Meit Ei Oo-Ghettomasa

Album:72 Seasons- Metallica

Singoli:Flowers – Miley Cyrus

Album: Alpha-Djadja & Dinaz

Singoli: Komet- Udo Lindenberg & Apache 207

Album:72 Seasons- Metallica

Singoli: Wish you the best – Lewis Capaldi

Album: 72 Seasons – Metallica

Singoli:Kapote- Kidd, MUNEYLXRD (nazionali)/ Habibi-Fy ft Ricky Rich (internazionali)

Album:Did you know that there’s a tunnel under Ocean Blvd – Lana Del Rey

Singoli: Miracle- Calvin Harris ft Ellie Goulding

Album: 72 Seasons -Metallica

Singoli: Flowers – Miley Cyrus

Album: Vögguvísur- Hafdis Huld

Singoli:Track- Yosef Karduner (nazionali) /Flowers – Miley Cyrus (internazionali)

Album:2023- Eyal Golan

Singoli:Un briciolo di allegria- Blanco & Mina

Album: Innamorato-Blanco

Singoli: Eyes closed- Ed Sheeran

Album: Ckuchaju, no rabotaju- OG Buda

Singoli:Apkabink- Jessika Shy

Album: Pasaka- Jessika Shy

Singoli: Daaylight- David Kushner

Album: 72 Season- Metallica

Singoli:Flowers – Miley Cyrus

Album: Alpha-Noizy

Singoli: Dance (Our own party)- The Busker (nazionali) / Heaven- Niall Horan (internazionali)

Album:This is Aidan- Aidan

Singoli: Zari- TONI, Andro, ELMAN & MONA

Album:Ckuchaju, no rabotaju- OG Buda

Singoli: Flowers – Miley Cyrus

Album: Endless summer vacation- Miley Cyrus

Singoli: Flowers – Miley Cyrus

Album: 72 Seasons- Metallica

Singoli:Białas, Sobel, Deemz-Uzi

Album:Diaporama- Colonna Sonora Originale

Singoli: Flowers – Miley Cyrus

Album:Did you know that there’s a tunnel under Ocean Blvd- Lana Del Rey

Singoli: Safir- Calin & Viktor Sheen

Album: Kruhy & vlny (217 Twins Edition)- Yzomandias & Nik Tendo

Singoli: Lasa ma sa te – Connect R ft Raluka (nazionali)/Players – Coi Leray (internazionali)

Album: Ultima noapte de dragoste – EP-Calinacho

Singoli:Creepin – Metro Boomin’, The Weeknd & 21 Savage

Album:Ckuchaju, no rabotaju- OG Buda

Radio:Cenere- Lazza

Singoli:Tvoje Ime- Zera & Henny (nazionali)/Flowers – Miley Cyrus (internazionali)

Album:-Tiesto-Drive

Singoli:Sunset – Separ & Jerry Lee & P T K

Album: Flowdemort- Separ

Singoli:Rajske ptice – Leila Aleksandra (nazionali) /Eyes closed – Ed Sheeran (internazionali)

Album:Zavedno-Masayah

Singoli: Beso- Rosalia& Rauw Alejandro

Album: Donde quiero estar- Quevedo

Singoli:Ikvall Igen- Bolaget

Album: 72 Seasons- Metallica

Singoli: All night -RAF Camora / Luciano

Album: HOpe-NF

Singoli:Flowers – Miley Cyrus

Album:D Day – August D

Singoli:Fortress Bakhmut- Antytyla

Album: Ckuchaju, no rabotaju- OG Buda

Singoli:Flowers – Miley Cyrus

Album: Meteora-Linkin Park

