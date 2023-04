“The fool” (e altre canzoni): il ritorno di Jain

L’Italia ed il mainstream la conoscono soprattutto per la hit “Come”, suo singolo d’esordio che fu disco di diamante nella natìa Francia e doppio platino in Italia oltre ad aver vinto diverse altre certificazioni in giro per il Mondo. Oggi la cantautrice francese Jain torna con un singolo, “The fool” che dà anche il titolo al suo terzo album. Avrà il difficilissimo compito, dopo cinque anni di silenzio, di emulare i primi due.

“Zanaka” fu disco di diamante in Francia, superando il milione e ottocentomila copie nel mondo, mentre il secondo “Souldier” è andato altrettanto bene. Complessivamente per lei tre dischi di diamante e diversi di platino in giro per il mondo. L’album accompagna un tour in giro per la Francia.

Nata a Tolosa da padre francese e madre malgascia è cresciuta ascoltando tanto i big della musica francofona che quelli della musica africana che spesso omaggia nei suoi pezzi. Il nuovo lavoro è frutto di una lunga pausa di riflessione, durante i quali ha sperimentato sè stessa anche su diversi generi, come è possibile ascoltare dalle canzoni caricate sul suo canale YouTube. E a giudicare dagli ascolti, sempre con ottimi risultati.

