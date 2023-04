Alla scoperta di Emma Steinbakken, il nuovo talento del pop norvegese

Emma Steinbakken è il nome nuovo del pop norvegese anche se a soli 20 ne ha già tre di presenza fissa nel mainstream. In questi giorni il singolo “Floden” sta scalando le classifiche dell’airplay nazionale, dopo aver conquistato anche quello delle charts, ma il suo pop è interessantissimo anche in inglese, come testimonia un altro pezzo uscito nel 2023 dedicato alla syua famiglia, ovvero “Parents”.

Studentessa universitaria, ormai la musica la sta portando in giro per la Norvegia, tanto che sostiene esami in albergo e studia in aereo tra un trasferimento e l’altro. Intanto è stata eletta “Newcomer of the year” dalla radio norvegese e ha messo già insieme diverse cose importanti, come per esempio l’opening act degli Imagine Dragons a Oslo e la colonna sonora della serie Netflix “Home for Christmas”.

Il lancio definitivo è però avvenuto con la recentissima hit “Delilah“, altro brano arrivato al primo posto delle charts nazionali. In tutto questo, mentre la sua popolarità sta crescendo anche grazie alla partecipazione ad un popolare show della tv scandinava, sta ancora lavorando al primo album completo.

