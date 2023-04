Musicultura 2023, ecco i 16 finalisti. Il 4 e 5 maggio concerto a Recanati

Musicultura entra nel vivo della sua fase finale con l’annuncio dei 16 finalisti. Proprio questa mattina il direttore artistico Ezio Nannipieri ha reso pubblica la rosa di 16 nomi che, nelle serate del 4 e 5 maggio, si esibiranno al Teatro Persiani di Recanati per il tradizionale concerto dei finalisti, trasmesso in diretta da Rai Radio 1 con la conduzione di John Vignola, Marcella Sullo e Duccio Pasqua. Tra i finalisti spicca il nome di Zic, che ha partecipato ad Amici 17, ma al di là dell’esposizione derivata dal talent abbiamo avuto modo di conoscere gli artisti in gara nel corso delle audizioni live.

Da Sanremo Young arriva in finale anche Michele Braganti. Altro nome celebre Miriana D’Albore, in arte Mira, ex X Factor e Area Sanremo Non ce l’hanno fatta invece Moà, Matteo Faustini e Melga.

Sono giovani artisti e artiste – ha affermato il direttore artistico Ezio Nannipieri – che con ispirazione, indipendenza, senso di dignità scardinano le logiche industriali della filiera produttiva della canzone, fanno entrare aria pulita in stanze chiuse, ognuno con una propria, spesso imprevedibile, specificità.

Il concerto al Teatro Persiani di Recanati sarà un modo per unire i 16 finalisti, giovani promesse della musica popolare e d’autore, ad artisti che sono già affermati nel mondo del cantautorato come Mario Venuti e Dente, ospiti rispettivamente il 4 e il 5 maggio.

I finalisti di Musicultura 2023

Lamante Schio (Vicenza) – L’ultimo piano

Schio (Vicenza) – L’ultimo piano Zic Firenze – Futuro stupendo

Firenze – Futuro stupendo Lilo Busto Arsizio (Varese) – Gospel 121

Busto Arsizio (Varese) – Gospel 121 Santamarea Palermo – Santamarea

Palermo – Santamarea cecilia Pisa – Lacrime di piombo da tenere con le mani

Pisa – Lacrime di piombo da tenere con le mani Caponetti Osimo (Ancona) – Maionese

Osimo (Ancona) – Maionese Ilaria Argiolas Roma – Vorrei guaritte io

Roma – Vorrei guaritte io Michele Braganti San Giustino (Perugia) – La migliore soluzione

San Giustino (Perugia) – La migliore soluzione Frenesi Torino –Deja

Torino –Deja Nervi Firenze – Sapessi che cos’ho

Firenze – Sapessi che cos’ho Ferretti Mogliano (Macerata) – Sorgono

Mogliano (Macerata) – Sorgono AMarti Ferrara –Pietra

Ferrara –Pietra Mira Casapulla (Caserta) – Morire con te

Casapulla (Caserta) – Morire con te Rosewood Terni – Sigarette

Terni – Sigarette Cristiana Verardo Lecce – Ho finito le canzoni

Lecce – Ho finito le canzoni Simone Matteuzzi Milano –Ipersensibile

Contemporaneamente scatterà la votazione che selezionerà (uno attraverso i social e gli altri attraverso il comitato di garanzia) gli otto vincitori che approderanno alle finali previste il 23 e 24 giugno all’Arena Sferisterio di Macerata. Le canzoni finaliste andranno a comporre il CD Compilation di Musicultura 2023 e passeranno in mano alla programmazione radiofonica di RaiRadio1.

