Verso il Concertone del Primo Maggio: la line-up e i vincitori di 1MNext

Il tradizionale Concertone del Primo Maggio, da Piazza San Giovanni in Laterano, è alle porte. La direzione artistica, firmata ancora una volta iCompany, ha confermato la conduzione di Ambra Angiolini e la presenza dei tre vincitori di 1MNext. Vediamo nello specifico cosa aspettarci dal Concertone 2023.

Il tema di quest’anno è ispirato all’Articolo 1 della Costituzione: “L’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro”. Alla conduzione, insieme a una confermatissima Ambra Angiolini, troveremo Fabrizio Biggio. L’attore, comico, spalla di Rosario Fiorello nel programma mattutino “Viva Rai 2”, esordisce dunque sul palco di Piazza San Giovanni in Laterano. Per Ambra si tratta della sesta conduzione consecutiva.

I vincitori di 1MNext

Come ogni anno il Concertone fa da cornice al concorso 1MNext, contest che ha l’obiettivo di promuovere artisti emergenti i quali avranno l’opportunità di esibirsi sul palco davanti a una piazza tradizionalmente gremita di pubblico. Una buona vetrina considerando anche il passaggio televisivo dell’evento, che avrà come di consueto le telecamere di Rai 3.

Se l’anno scorso era stata Mille con la sua “Sì, signorina” a primeggiare, quest’anno i tre vincitori sono Etta, Maninni e Still Charles, tre nomi molto interessanti e non del tutto sconosciuti (ricordiamoci che il cantautore barese Maninni ha partecipato a Sanremo Giovani).

La lineup completa

Oltre ai tre vincitori del concorso 1MNext, come da tradizione, il Concertone del Primo Maggio di Roma ospita numerosi artisti sulla cresta dell’onda, nomi noti della musica italiana e anche ospiti internazionali.

Quest’anno la casella dell’artista internazionale è occupata da Aurora, direttamente dalla Norvegia, che ha fatto da colonna sonora per il teaser del Concertone pubblicato sui social dell’evento con la sua “Cure For Me”. Oltre alla giovane artista norvegese spazio anche alla vincitrice di 1MNext dello scorso anno, Mille, che torna dunque sul palco di Piazza San Giovanni in Laterano.

Di seguito la lineup completa:

Aurora

Lazza

Coma_Cose

Geolier

Emma

Carl Brave

Tananai

Francesco Gabbani

Ariete

Mr. Rain

Piero Pelù con Alborosie

Matteo Paolillo

Johnson Righeira

Mara Sattei

Il Tre

Baustelle

Levante

Aiello

Rocco Hunt

Bnkr44

Gaia

Alfa

Giuse The Lizia

Fulminacci

Mille

Neima Ezza

Rose Villain

Wayne

Ciliari

Tropea

Napoleone

Uzi Lvke

L’orchestraccia

Epoque

Ginevra

Serendipity

Paolo Benvegnù

Luciano Ligabue

L’apertura, prevista per le 14 e quindi non trasmessa in televisione (la diretta su Rai 3 partirà da palinsesto alle 15:20, mentre su Rai Radio 2 addirittura alle 16), sarà affidata a Leo Gassman, Iside, Savana Funk, Camilla Magli e Wepro.

È prevista, su RaiPlay, la trasmissione in LIS della parte finale del Concertone, a partire dalle 20. A commentare l’evento su Rai Radio 2 saranno, nella fascia pomeridiana, Diletta Parlangeli e LaMario, seguite nella fascia preserale da Ema Stokholma e, nella fascia serale, da Carolina Di Domenico ed Elena Di Cioccio.

