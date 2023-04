Top of the charts: Metallica e Miley Cyrus sempre ai vertici

I big battono ancora forte: Metallica e Miley Cyrus grandi protagonisti anche questa settimana

Singoli:Leje – Kida

Album:Alpha-Noizy

Singoli: Komet- Udo Lindenberg & Apache 207

Album:72 Seasons- Metallica

Singoli: Flowers – Miley Cyrus (Fiandre)/Flowers – Miley Cyrus(Vallonia)/Komet- Udo Lindenberg & Apache 207 (Germanofono)

Album: 72 Seasons -Metallica(Fiandre) / D Day – Agust (Vallonia)

Singoli:Lay low-Tiesto

Album: Djetskije sny muzyka dlja malyshjej i djetjej, kolybjelnyje muzyka, uspo-Djetskije sny zvjezda Academy

Singoli:Njedjej da mje budish- Daria Ekimova & Tino (nazionali)/ Flowers – Miley Cyrus (internazionali)

Album:Jackman-Jack Harlow

Singoli: Elpida- Konstantinos Argyros

Album: 7-Skryptonyte

Singoli: Moja glava, moja pravila – Parni Valjak Feat. Igor Drvenkar(nazionali)/Flowers – Miley Cyrus(internazionali)

Album: Warszawa 81- Električni Orgazam(nazionali)/72 Seasons- Metallica ( internazionali)

Singoli: God pige – Danser med Pigen ft Topgunn

Album:Nar sjaelen kaster op- Tobias Rahim

Singoli: Silmar parädi kinni- Karl Erik Taukar

Album: 7-Skryptonyte

Singoli:Meit Ei Oo-Ghettomasa

Album:Hyvikset Ja Pahikset-Kuumaa

Singoli:Demain- PLK

Album: 72 Seasons- Metallica

Singoli: Icecream- Tweny4Tim

Album:DorfDisko- Zwei – Finch

Singoli: Miracle- Calvin Harris ft Ellie Goulding

Album: A kiss for thw whole world- Enter Shikari

Singoli:Kapote- Kidd, MUNEYLXRD (nazionali)/ Habibi-Fy ft Ricky Rich (internazionali)

Album:72 Seasons -Metallica

Singoli: Miracle- Calvin Harris ft Ellie Goulding

Album: Midnights -Taylor Swift

Singoli: Flowers – Miley Cyrus

Album: Vögguvísur- Hafdis Huld

Singoli:Track- Yosef Karduner (nazionali) /Flowers – Miley Cyrus (internazionali)

Album:2023- Eyal Golan

Singoli:Un briciolo di allegria- Blanco & Mina

Album: Il coraggio dei bambini atto II – Geolier

Singoli: Trustfall -Pink

Album: 7-Skryptonyte

Singoli:Apkabink- Jessika Shy

Album: Pasaka- Jessika Shy

Singoli: Bumsbar- Ikke Hüftgold, Schürze & DJ Robin

Album:High & Hungrig 3- Bonez MC & Gzuz

Singoli:Chemical-Post Malon

Album:Suđenja i Iskušenja-THCF

Singoli: Dance (Our own party)- The Busker (nazionali) / Miracle- Calvin Harris & Ellie Goulding (internazionali)

Album: Sleep Sounds: Thunderstorm-Thunderstorms

Singoli: Asphalt 8 – Macan

Album:7-Skryptonyte

Singoli: Michelin Stjerner- Undergrunn

Album: Egoland- Undergrunn

Singoli: Engebewaarder – Marco Schuitmaker

Album: 72 Seasons- Metallica

Singoli:Daylight – David Kushner

Album:72 Seasons- Metallica

Singoli: Planeta – Bispo & Bárbara Tinoco

Album:Meteora-Linkin Park

Singoli: Safir- Calin & Viktor Sheen

Album: Roadtrip- Calin & Viktor Sheen

Singoli: Lasa ma sa te – Connect R ft Raluka (nazionali)/Players – Coi Leray (internazionali)

Album: Ultima noapte de dragoste – EP-Calinacho

Singoli:Creepin – Metro Boomin’, The Weeknd & 21 Savage

Album: 7-Skryptonyte

Radio:Eyes closed- Ed Sheeran

Singoli:Level-Senidah (nazionali)/Flowers – Miley Cyrus (internazionali)

Album::Jackman- Jack Harlow

Singoli:Sunset – Separ & Jerry Lee & P T K

Album: Flowdemort- Separ

Singoli:Le zaspi – Mi2(nazionali) /Eyes closed – Ed Sheeran (internazionali)

Album:Jackman- Jack Harlow

Singoli: El Tonto – Lola Indigo ft Quevedo

Album: El Dragon-Lola Indigo

Singoli:Ikvall Igen- Bolaget

Album: Pistoler, poesi och sex- Yasin

Singoli: Flowers – Miley Cyrus

Album: 72 Seasons- Metallica

Singoli:Flowers – Miley Cyrus

Album:7-Skryptonyte

Singoli:Fortress Bakhmut- Antytyla

Album: 7-Skryptonyte

Singoli:Flowers – Miley Cyrus

Album: 72 Seasons- Metallica

