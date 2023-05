“El Tonto”, la consacrazione della spagnola Lola Indigo

Registriamo questa settimana la prima volta in cima alla classifca di Lola Indigo col brano “El Tonto”. Una conferma del successo per Mimi Doblas, in arte Lola Indigo, ex Operacion Triunfo (nell’edizione che accompagnò all’Eurovision Alfred e Amaia e consacrò Aitana grande stella del pop nazionale), la cui popolarità è aumentata poi con la partecipazione a Tu Cara me suena, il format da cui è derivato Tale e Quale Show.

Adottato il nome d’arte è cominciata con grande forza la sua carriera di interprete: tre album tutti al primo posto, una pioggia di certificazioni ma incredibilmente nessun singolo in vetta, sino a quello attuale, sicuramente spinto dalla presenza di Quevedo, il giovanissimo rapper a sua volta leader delle classifiche.

L’Italia la conosce per la versione a tre voci di “Caramello”, con Rocco Hunt e Eletra Lamborghini, disco di platino da noi e per “Lento” con Mambolosco e Boro Boro ma in realtà in Spagna sta vivendo un periodo molto fortunato, con una lunga scia di hit in testa a tutte le charts e all’aiplay. Non solo in Spagna, ma anche in giro per l’America Latina: ha infatti duettato con alcune popolari teen idol come Martina “Tini” Stoessel e Maria Becerra e alcune cantanti e rapper di Argentina, Messico e Cile oltrechè col portoricano Luis Fonsi, uno dei nomi prominenti della musica latina nel mondo, campione di vendite anche in Spagna (è quello di “Despacito”, se qualcuno non associasse il nome).

