“Clavaito”, col nuovo singolo Chanel passa dal dembow alla bachata

La grande protagonista dell’Eurovision Song Contest 2022 a Torino, vale a dire la spagnola Chanel, che ha riportato il suo Paese sul podio dopo 27 anni ed ha travolto il pubblico di tutta Europa con la carica di sensualità, torna sulle scene.

Dopo un anno di successi anche a livello musicale, con il brano premiatissimo non solo in Spagna, esce in questi giorni con un nuovo singolo dal titolo “Clavaito”, che lo vede al fianco di un ripescato illustre della scena musicale iberica, vale a dire Abraham Mateo. Molto popolare agli inizi dello scorso decennio con una serie di indovinate hit, si è progressivamente allontanato dal mainstream, dove ora è ritornato grazie alla conduzione del programma “Cover nights”, dove il singolo è stato presentato.

Dal dembow, ritmo che caratterizzava il brano eurovisivo “SloMo“, passando per “Toke”, il singolo inciso a supporto dell’avventura mondiale della Spagna, ora il ritmo è quello della bachata, con sfumature elettroniche.

