Mandorla, “Fiori sul prato” è un balsamo per cuori spezzati

“Fiori sul prato” è il nuovo singolo di Mandorla. La giovane cantautrice barese, dopo aver presentato “Lista della spesa”, torna sugli store digitali venerdì 5 maggio e racconta una delusione d’amore attraverso un brano intimo e delicato.

La vita è un vastissimo prato in cui sono presenti i fiori, frutto della cura che gli riserviamo. Un giorno l’amore è scomparso, e con lui anche i fiori. Ci siamo occupati delle relazioni create, le abbiamo accudite con premura, ma quando le altre vite hanno iniziato a non aver cura, hanno strappato passione e affetto. ‘Fiori sul prato’ nasce dalla creazione di un rapporto amorevole scopertosi unilaterale, dal tempo che viene sottratto, e dalla voglia di domandare a chi scappa via: “dove stai andando?”.

La metafora del prato che simboleggia una vita, nella quale la protagonista coltiva dei fiori che poi, una volta finito l’amore, butta via. O meglio, è l’amore che andando via strappa tutti i fiori che erano sbocciati su quel prato. I cori incalzanti nel finale, che chiedono “Dove stai andando?” per poi chiosare con un “Non ci sei più” riescono a rappresentare totalmente il dolore che si prova quando un amore finisce o, magari, quando quell’amore così forte si rivela solo un’effimera illusione.

La voce, delicata e allo stesso tempo profonda, riesce a trasmettere parola per parola quanto raccontato nel testo. Ad accompagnare l’artista è una chitarra acustica, rafforzata da un’elettronica molto essenziale, leggera, e da percussioni che intervengono solo nei momenti di massima enfasi. È come se, con questo brano, la cantautrice volesse rivolgersi direttamente all’ascoltatore, travolgendolo fino al profondo dell’anima.

“Fiori sul prato” non è una semplice canzone d’amore o un semplice racconto di un cuore spezzato. È un balsamo per cuori feriti, per tutte quelle anime vaganti che hanno perso la propria anima gemella o forse non l’hanno mai trovata per davvero. È un brano che, a seconda dello stato d’animo, può trasmettere emozioni diverse: può far piangere ma allo stesso tempo può asciugare le lacrime e far spuntare un sorriso.

Mandorla è Ginevra Barbone, cantautrice barese classe 2004. È lei l’autrice di “Fiori sul prato”, brano prodotto da Ayellow per l’etichetta Luppolo Dischi e distribuito da Artist First. Due singoli alle spalle, “Tu, almeno con me” pubblicato nel novembre 2022 e “Lista della spesa”, rilasciato quest’anno a febbraio. “Fiori sul prato” è disponibile da venerdì 5 maggio su tutti i digital store.

Mi piace: Mi piace Caricamento...