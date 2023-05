Eurovision 2023, stasera la prima semifinale. La nostra anteprima

Questa sera andrà in scena, in diretta dalla Liverpool Arena, la prima semifinale dell’Eurovision Song Contest 2023. Dopo le disastrose prove di ieri è il momento di fare sul serio, con la diretta televisiva che si spera possa essere più lineare di quanto abbiamo visto ieri. A condurre la serata saranno Hannah Waddingham, Julia Sanina e Alesha Dixon, con quest’ultima relegata alla Green Room.

Gli artisti in gara

Sul palco della Liverpool Arena si esibiranno 15 paesi, di cui 10 avranno accesso alla finale di sabato. L’Italia, insieme a Francia e Germania, ha diritto di voto in questa semifinale. Per la prima volta, inoltre, è solo il televoto a decretare chi approderà in finale e, al giudizio del pubblico dei semifinalisti di stasera e dei 3 Big5+1, si sommerà il voto del “Resto del mondo”, ovvero tutti quei paesi che non gareggiano all’Eurovision ma seguono attivamente il concorso.

Questa sera vedremo, in ordine di esibizione:

Norvegia | Alessandra Mele – Queen of Kings Malta | The Busker – Dance Serbia | Luke Black – Samo se mi spava Lettonia | Sudden Lights – Aija Portogallo | Mimicat – Ai coração Irlanda | Wild Youth – We Are One Croazia | Let 3 – Mama SC! Svizzera | Remo Forrer – Watergun Israele | Noa Kirel – Unicorn Modavia | Pasha Parfeni – Soarele si Luna Svezia | Loreen – Tattoo Azerbaijan | TuralTuranX – Tell Me More Cechia | Vesna – My Sister’s Crown Paesi Bassi | Mia Nicolai & Dion Cooper – Burning Daylights Finlandia | Käärijä – Cha Cha Cha

Trovate qui le nostre pagelle ai semifinalisti di oggi

Dove seguire la serata

Sarà Rai 2 a trasmettere la prima semifinale, a partire dalle 20:35, con il commento di Gabriele Corsi e Mara Maionchi. La diretta sarà preceduta da un magazine di approfondimento curato dai commentatori che, quest’anno, sono in loco a Liverpool. In alternativa sarà possibile seguire la serata su RTV San Marino, canale 831 del digitale terrestre, con il commento di Lia Fiorio e Gigi Restivo oppure su RSI La2, tv elvetica di lingua italiana, con commento di Ellis Cavallini e Gian Andrea Costa.

Per chi volesse seguire la diretta integrale, senza pubblicità e senza commento in italiano, sarà possibile assistere alla semifinale in diretta sul canale YouTube dell’Eurovision Song Contest o anche sul profilo TikTok dell’evento.

